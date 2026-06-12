  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۵

حضور حماسی و پرشور مرزنشینان تربت جام در اجتماعات شبانه

حضور حماسی و پرشور مرزنشینان تربت جام در اجتماعات شبانه

تربت جام- مردم شهرستان مرزی تربت جام با حضور پرشور و میدانی در تجمعات شبانه حماسه آفرینی می کنند.

دریافت 11 MB

فیلم: حسن جوان

کد مطلب 6857603

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها