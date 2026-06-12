https://mehrnews.com/x3cj96 ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۵ کد مطلب 6857603 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۵ حضور حماسی و پرشور مرزنشینان تربت جام در اجتماعات شبانه تربت جام- مردم شهرستان مرزی تربت جام با حضور پرشور و میدانی در تجمعات شبانه حماسه آفرینی می کنند. دریافت 11 MB فیلم: حسن جوان کد مطلب 6857603 کپی شد مطالب مرتبط روایت حضور مردم بردسکن در اجتماعات شبانه اجرای مرتضی تاجیک در رزمایش «میدان هنر» مشهد برگزاری رزمایش «میدان هنر» در مشهد همایش «منادیان عاشورایی» در آستانه ماه محرم در مشهد اثرگذارترین محورهای اجتماعات شبانه در چناران «میدان هنر»؛ تجلی حضور شبانه هنرمندان خراسان رضوی در جبهه فرهنگی برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تربت جام رهبر شهید
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