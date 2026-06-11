کانون مداحان مشهد در ایام اجتماعات مردمی ۲ هزار برنامه اجرا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رحمانی عصر پنجشنبه در همایش استانی «منادیان عاشورایی» در مهدیه امام خامنهای در اداره اوقاف و امور خیریه استان خراسان ضمن ارائه گزارشی از مأموریتهای این کانون در حوزه اجتماعات مردمی اظهار کرد: در ایام اجتماعات مردمی، حدود ۳۰۰ هزار نفر از مردم عزیز در شهر مقدس مشهد در برنامهها و اجتماعات مختلف حضور داشتند.
مسئول کانون مداحان مشهد مقدس، افزود: در این ایام، کانون مداحان مشهد مقدس بهصورت متناوب، متمرکز و غیرمتمرکز حدود ۲ هزار برنامه را در قالبهای مختلف از جمله برنامههای استغاثه و حماسهخوانی در سطح مشهد برگزار کرد.
وی با اشاره به فعالیتهای تولیدی این کانون گفت: در حوزه تولیدات، مشهد مقدس بیشترین میزان تولید سرود حماسی را در کشور به خود اختصاص داد و در این بخش ۳۰ اثر تولید شد. همچنین دو اثر برجسته و شنیدهشده در کشور با عنوانهای «بزن که خوب میزنی» و «ضربه آخر رو بزن» از جمله آثاری است که توسط هنرمندان مشهدی تولید و در مشهد نگارش شده است.
رحمانی ادامه داد: در این ایام، ۳۵ نماهنگ نیز در مشهد تولید شد که این میزان تولید در نوع خود کمنظیر است.
مسئول کانون مداحان مشهد مقدس، از ایجاد کانال تأمین محتوای «روایت فتح» نیز خبر داد و بیان کرد: این کانال با هدف پشتیبانی محتوایی از فعالان اجتماعات راهاندازی شده و حدود ۹۰۰ نفر از عزیزانی که در اجتماعات نیازمند محتوا هستند، از مطالب آن استفاده میکنند. این محتواها شامل شعر، شعار، نکات محتوایی و موضوعات مورد نیاز برنامههاست و بهصورت روزانه بهروزرسانی میشود.
وی همچنین با اشاره به اقدامات آموزشی و حمایتی کانون مداحان مشهد گفت: چهار جلسه تبیینی برای مداحان برگزار شد و همچنین از تعدادی از مداحانی که در این ایام بهدلیل شرایط شغلی دچار آسیب شده بودند، با همکاری مجموعههای مربوطه حمایت شد.
رحمانی افزود: در این مدت، ۱۱۰ نفر از مداحان نیز مورد تکریم قرار گرفتند؛ عزیزانی که در این ایام با تلاش و حضور مؤثر خود سنگ تمام گذاشتند.
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