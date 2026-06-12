حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات تجاوزکارانه خود و نقض آتش بس مناطقی را در جنوب و شرق لبنان هدف حملات هوایی و پهپادی قرار داد.

بر اساس گزارش منابع لبنانی،‌ شهر النبطیه و روستای جبشیت در جنوب لبنان صبح امروز هدف حملات شدید هوایی ارتش اشغالگر قرار گرفت.

به گفته این منابع، انفجارهای شدیدی هم در روستاهای دبین و الخیام اتفاق افتاد.

روستای سحمر در البقاع غربی در شرق لبنان نیز با دو موشک هدف قرار گرفت.

همچنین در منطقه وادی الحجیر در جنوب لبنان، درگیری‌هایی میان رزمندگان حزب‌الله و نظامیان اسرائیلی گزارش شده است.