حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات تجاوزکارانه خود و نقض آتش بس مناطقی را در جنوب و شرق لبنان هدف حملات هوایی و پهپادی قرار داد.
بر اساس گزارش منابع لبنانی، شهر النبطیه و روستای جبشیت در جنوب لبنان صبح امروز هدف حملات شدید هوایی ارتش اشغالگر قرار گرفت.
به گفته این منابع، انفجارهای شدیدی هم در روستاهای دبین و الخیام اتفاق افتاد.
روستای سحمر در البقاع غربی در شرق لبنان نیز با دو موشک هدف قرار گرفت.
همچنین در منطقه وادی الحجیر در جنوب لبنان، درگیریهایی میان رزمندگان حزبالله و نظامیان اسرائیلی گزارش شده است.
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