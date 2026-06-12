نبدیل شدن آئین تعویض پرچم امام حسین(ع) به رویدادی جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسن رشید العبایجی» دبیرکل آستان مقدس حسینی اعلام کرد که مراسم تعویض پرچم گنبد مطهر امام حسین(ع) از رنگ سرخ به سیاه، به مناسبت فرارسیدن ماه محرم الحرام، به رویدادی جهانی تبدیل شده که بازتاب گسترده‌ای در میان ملت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب مختلف دارد.

«حسن رشید العبایجی» در جریان بازدید از پروژه صحن امام حسن مجتبی(ع) و بخش مربوط به مسیر «رکضة طویریج» و محل نصب سکوی اصلی مراسم، اظهار داشت: آیین تعویض پرچم حرم مطهر امام حسین(ع) که نشانه آغاز ماه حزن و اندوه اهل‌بیت(ع) است، امروز جایگاهی جهانی پیدا کرده و آثار فرهنگی، معنوی و رسانه‌ای گسترده‌ای بر جای گذاشته است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از مردم جهان، اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان و نیز پیروان مذاهب مختلف اسلامی، با این مناسبت بزرگ ابراز همدلی می‌کنند و همین موضوع اهمیت ویژه‌ای به برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم بخشیده است.

آمادگی گسترده برای برگزاری مراسم محرم

دبیرکل آستان حسینی با اشاره به پیگیری مستمر مسئولان آستان برای آماده‌سازی محل برگزاری مراسم گفت: مدیریت عالی آستان، اعضای هیأت امنا و بخش‌های مهندسی به صورت مداوم روند آماده‌سازی مکان‌های برگزاری این آیین را دنبال می‌کنند.

وی تأکید کرد که نصب سکوی ویژه در محدوده باب‌القبله و همچنین آماده‌سازی مسیر مراسم رکضة طویریج از باب‌القبله تا باب‌الرجاء، به دلیل حساسیت بالای این مناطق، نیازمند محاسبات دقیق مهندسی و برنامه‌ریزی ویژه بوده است.

العبایجی افزود: این مناسبت، تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه آغاز ماهی است که یادآور قیام تاریخی اهل‌بیت(ع) و نهضت عاشورا است؛ از این رو باید با شکوهی درخور برگزار شود.

مسیر رکضة طویریج با نظم بیشتر

وی درباره مسیر حرکت عزاداران در مراسم رکضة طویریج نیز توضیح داد که بر اساس مطالعات فنی و هماهنگی با بخش‌های مختلف از جمله حفظ نظم و مدیریت صحن‌های حرم، مسیرهای اصلی حرکت عزاداران حفظ شده است.

به گفته او، اگرچه تغییری در ابعاد مسیر اصلی این مراسم ایجاد نشده، اما سازماندهی و مدیریت آن دقیق‌تر و منظم‌تر از گذشته خواهد بود؛ زیرا ظرفیت مسیرها بر اساس تعداد و ابعاد درهای ورودی و خروجی حرم مطهر حسینی محاسبه شده و امکان توسعه فیزیکی مستقیم در این بخش وجود ندارد.

بهره‌گیری از فضاهای جدید در شرایط اضطراری

دبیرکل آستان حسینی در ادامه به توسعه فضاهای اطراف حرم اشاره کرد و گفت: صحن حضرت زینب(س) و صحن امام حسن مجتبی(ع) ظرفیت‌های جدید و گسترده‌ای را در اختیار آستان قرار داده‌اند که می‌توان در شرایط اضطراری یا در مواقع نیاز از آن‌ها استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: عملیات آماده‌سازی این پروژه‌ها به صورت شبانه‌روزی و با تلاش مهندسان، کارشناسان فنی، نیروهای اجرایی و اعضای هیئت امنا در حال انجام است تا همه امکانات برای برگزاری هرچه بهتر مراسم محرم و خدمت‌رسانی به عزاداران فراهم شود.

العبایجی در پایان تأکید کرد که آستان حسینی با تمام توان در حال آماده‌سازی برای استقبال از میلیون‌ها زائر و عزادار حسینی است تا مراسم آغاز ماه محرم و آیین‌های عاشورایی در فضایی امن، منظم و باشکوه برگزار شود.