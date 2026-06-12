به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، نمایش «دیکته طور» نوشته و کارگردانی علیرضا معروفی که قرار بود جمعه ۲۲ خرداد به اجرای خود پایان دهد، به دلیل استقبال مخاطبان تا ۲۹ خرداد در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر ساعت ۱۹ روی صحنه میماند.
در این اثر، ایمان سلگی، مجید رحمتی، الهه زحمتی، کیمیا خلج، جواد موسوی و آهو شفیعی به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه داستان «دیکتهطور» آمده است: «زمان» و «جهان» بر سر تصاحب طبقه پایین خانهشان با هم در حال جنگ هستند، در اوج جنگیدن با هم تصمیم جدیدی میگیرند ...
طراحان و عوامل اجرایی این نمایش عبارتند از علیرضا معروفی طراح صحنه، رضا خضرایی طراح نور، فرنوش یاری طراح لباس، هانیه تائبی طراح صدا و موسیقی، مصطفی خدابندهلو طراح پوستر و بروشور، امیرمحمد بحیرایی دستیار اول کارگردان، مهشید رضایی منشی صحنه، نرگس افشار و امیرحسین خالدیان مدیران صحنه، سمیه میری عکاس و میترا رضایی مشاور رسانه.
علاقهمندان برای تهیه بلیت «دیکتهطور» میتوانند به سامانه تیوال و گیشه تماشاخانه ایرانشهر مراجعه کنند.
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