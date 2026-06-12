به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام رضا نوری در خطبههای نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی(ره)ایراد شد، با تأکید بر اهمیت نهاد خانواده، تربیت دینی فرزندان و ضرورت مقابله با جنگ فرهنگی دشمنان، گفت: خانواده از مقدسترین نهادها در نگاه اسلام است و آرامش، محبت، مسئولیتپذیری و تربیت صحیح از مهمترین برکات آن به شمار میرود.
وی با اشاربه فرارسیدن هفته تکریم بازنشستگان و هفته خانواده اظهار کرد: ازدواج و تشکیل خانواده موجب افزایش مسئولیتپذیری افراد نسبت به یکدیگر، جامعه و فرامین الهی میشود و به همین دلیل در آموزههای دینی از آن به عنوان کاملکننده دین یاد شده است.
حجتالاسلام نوری بیان کرد: خانوادهها نباید تمام مسئولیت تربیت را به مدرسه و معلمان واگذار کنند، بلکه باید نسبت به روند آموزشی و تربیتی فرزندان خود نظارت مستمر داشته باشند.
امام جمعه بجنورد با اشاره به گسترش فضای مجازی و شبکههای ارتباطی گفت: امروز شرایط تربیتی نسبت به گذشته پیچیدهتر شده و دشمنان از تمامی ظرفیتهای رسانهای و فرهنگی برای انحراف جوانان و تضعیف باورهای دینی استفاده میکنند.
وی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت عفاف و حجاب در جامعه افزود: پشت پرده تبلیغ بیحجابی، بیعفتی و ترویج سبک زندگی غربی، دشمنانی قرار دارند که به دنبال گرفتن جوانان و فرزندان این ملت از دامان خانواده و دین هستند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی تأکید کرد: همه دستگاههای فرهنگی، آموزشی و اجرایی کشور در قبال حفظ ارزشهای دینی مسئولیت دارند و نباید مسئله عفاف و حجاب به عنوان موضوعی حاشیهای تلقی شود.
وی تصریح کرد: خانوادهها، به ویژه پدران و مادران، باید نسبت به تربیت دینی و حفظ حیا، عفت و پوشش فرزندان خود حساس باشند؛ زیرا روزی همه انسانها در برابر خداوند نسبت به مسئولیتهای خود مورد سؤال قرار خواهند گرفت.
حجتالاسلام نوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی گفت: کشاورزان باید شکر نعمتهای الهی را با پرداخت زکات به جا آورند، زیرا زکات حق نیازمندان و یکی از ابزارهای مهم رفع محرومیت و توسعه امور عامالمنفعه در جامعه است.
امام جمعه بجنورد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار، از جمله شهیدان باقری، سلامی، حاجیزاده، شادمانی، کاظمی، عباسی و طهرانچی، اظهار کرد: این شهدا برای عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی جان خود را فدا کردند.
وی با محکوم کردن اقدامات آمریکا، رژیم صهیونیستی و گروههای معاند و تجزیهطلب گفت: دشمنان ملت ایران با همکاری عوامل داخلی و وطنفروشان در پی ضربه زدن به کشور هستند، اما ملت ایران همواره در برابر توطئههای آنان ایستادگی کرده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و فرهنگ عاشورا افزود: ملت ایران پیرو مکتب امام حسین(ع) است و همانگونه که سیدالشهدا در برابر ظلم ایستاد، مردم ایران نیز در برابر زورگوییها و زیادهخواهیهای دشمنان کوتاه نخواهند آمد.
وی تأکید کرد: فرهنگ عاشورا، روحیه مقاومت، ایثار و شهادتطلبی را در جامعه زنده نگه داشته و دشمنان باید بدانند که فشارها و تهدیدها اراده ملت ایران را تضعیف نخواهد کرد.
حجتالاسلام نوری در پایان با اشاره به تحولات منطقه و درگیریهای اخیر، قدرت دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را عامل عقبنشینی دشمنان دانست و گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه دشمنان اقدام به تجاوز و تهدید کردهاند، با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی مواجه شده و ناچار به عقبنشینی شدهاند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز به قدرتی تأثیرگذار در منطقه تبدیل شده و توانسته است در برابر فشارها و تهدیدهای قدرتهای بزرگ ایستادگی کند و از منافع ملت ایران دفاع نماید.
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