به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید شادمانی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و عرض خیرمقدم به حاضران درخصوص سفر اخیر خود به جنوب کشور بیان کرد: در تعطیلات دو سه هفته قبل، سفری به جنوب کشور داشتیم و وقتی به بندرعباس رسیدیم، گفتیم باید به تنگه هرمز برویم و تجدید میثاقی در آنجا داشته باشیم.
وی ادامه داد: در بندر عباس از رفتن به تنگه هرمز منع شدم و از بابت این موضوع ناراحت بودم که گفتند یکی از فرماندهانِ دورانِ جنگ آمده و با شما کاری دارد و میخواهد شما را ببیند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فرمانده قرارگاه مدینه آمد و گفت چون میدانم از دوستانِ سپهبد شادمانی هستید، آمدهام به شما بگویم حاضریم به تنگه هرمز برویم و تا نزدیکیِ ناوِ آمریکاییها پیش برویم.
وی افزود: در ادامه به تنگه هرمز، جزیره قشم و جزیره لارک رفتیم. آنجا متوجه شدم که چطور شخصیت بزرگی مثل شهید شادمانی چقدر برای عزتِ این نظام و انقلاب قدم برداشته است.
حاجیبابایی با تأکید بر جایگاه والای شهید شادمانی افزود: خداوند به ایشان کمک کرد و شاهد هستید که شاید حدود بیست سال، ایشان فرمانده عملیات و معاون هماهنگکننده بودند. خداوند این عزت را به ایشان داد که در لحظاتی، تنها یک هفته قبل از شهادتشان، فرماندهی اتاق جنگِ جمهوری اسلامی ایران را به دست گرفتند؛ یعنی ولیامر مسلمین، ابلاغِ اتاق جنگ را به ایشان عنایت فرمودند. این فضیلت، جایگاه و عزتی بود که خداوند به ایشان و استان همدان عنایت کرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه این شهید در نگاه امام راحل گفت: سپهبدی که در آخرین پیامِ امام عزیزمان بعد از جنگ دوازدهروزه صادر شد، ایشان را در کنار پنج نفر معرفی کردند و فرمودند سپهبد باقری، سپهبد رشید، سپهبد شادمانی، سپهبد سلامی و سرلشکر شهید حاجیزاده. ایشان پنج نفر از شهدای برجسته اقتدار را معرفی کردند. ما باید یاد و خاطره ایشان را همیشه گرامی بداریم و همیشه «شادمانی» و «شادمانیها» را بهعنوان قلههای بلندِ خود بدانیم.
حاجیبابایی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به مردم گفت: دوستانی که نگران هستند و صحبت میکنند، بدانید بنده هم مثل شما جزو نگرانها هستم و این نگرانی شما بهشدت مقدس و قابلقبول است؛ چرا که همه ما یکجور فکر میکنیم و مسئولان ما نیز همینگونه فکر میکنند. همه عزت، شرف و بزرگیِ ما به این است که پشت سر ولیفقیه و رهبر عزیزمان که برای این راه شهید دادیم، حرکت کنیم و یک قدم هم عقبنشینی نکنیم.
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