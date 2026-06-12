امر به معروف و نهی ازمنکر یک تکلیف شرعی عمومی برای حفظ سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه با تبیین سیره اهلبیت علیهم السلام در زنده نگهداشتن نهضت عاشورا گفت: آن چه بیش از همه حادثه کربلا را پرفروغ و سازنده جلوه می‌دهد، سیره ائمه اطهار(ع) در زنده نگه داشتن این حماسه زیبا و احیای فرهنگ آن است که ائمه معصومین با همه محدودیت هایی که از طرف دشمنان داشتند، اما فرهنگ عاشورا را زنده نگهداشتند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه سیره ائمه معصومین برای زنده ماندن عاشورا این بود که هم مردم را به زیارت امام حسین(ع) تشویق می کردند و هم از هر فرصتی برای یادآوری عاشورا استفاده می کردند و هم خودشان مجلس عزا برپا می کردند، گفت: عزاداری برای امام حسین (ع) همنوا شدن با زمین و آسمان، اهلبیت (ع) و ملائکه است.

وی با بیان اینکه یکی از نشانه های بهترین امتها، عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و هدف امام حسین(ع) هم تربیت بهترین انسانها بود و تربیت جز با سیره اهلبیت علیهم السلام بیراه است، گفت: قیام امام حسین ع بالاترین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر است. اما تذکر زبانی وظیفه همگان است. امر به معروف و نهی از منکر با رعایت شرایط آن یک تکلیف شرعی عمومی برای حفظ احکام اسلام و سلامت جامعه است.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه بالاترین امر به معروف و نهی از منکر مبارزه با مستکبران است و قیام امام حسین(ع) مبارزه با ظالم و مستکبر بود، افزود: سازش و تسلیم در برابر حکام ظالم و نالایق، در فرهنگ اسلام و آل الله جایی ندارد. تحریم اقتصادی و استفاده از هر ابزاری برای وادار کردن جبهه مقاومت به تسلیم جزء خصائل جبهه باطل است.

حسینی نسب با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران، زاده و تداوم‌یافته با محرم است، افزود: نخستین جرقه‌های نهضت در محرم ۱۳۴۲ زده شد و رژیم پهلوی هر سال در این ماه، امواج خشم ملت را تجربه می‌کرد. پس از انقلاب، وقتی جریان‌های التقاطی خواستار توقف عزاداری‌ها شدند، امام خمینی(ره) تأکید کرد که روضه و سینه‌زنی، مکتب حسین(ع) را ۱۴۰۰ سال حفظ کرده است و «هر مکتبی هیاهو می‌خواهد.» در دفاع مقدس نیز فرهنگ عاشورا، رمز پیروزی ملت ایران بود.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه بعثت ملی ملت ایران، پس از صدمین شب، به ماه پیروزی خون بر شمشیر، ماه محرم رسیده است، ادامه داد: قطعا تقارن زمانی این دو مقطع حماسی، تأثیری متقابل بر هم خواهند داشت. هم ماه محرم، بر شکوه این تجمعات ملی خواهد افزود و هم این تجمعات، تجلی تابناک عزای حسینی(ع) را عالم‌تاب و جهانی‌تر خواهد کرد.

وی با تصریح به اینکه دشمنان می خواهند ایستادگی ملت را با کاهش تاب‌آوری مردم و ایجاد خطای محاسباتی در مسئولان بشکند و برای تحقق این اهداف، پنج راهبرد «تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف» را دنبال می‌کند و تلاش دارد اعتماد عمومی، امید اجتماعی و انسجام ملی را هدف قرار دهند، افزود: در برابر این راهبردها، تقویت امید، اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی و پرهیز از هم‌صدایی با جنگ روانی دشمن از مهم‌ترین الزامات حفظ امنیت ملی است.

خطیب جمعه سلطانیه به تبیین علت حمله ایران به اسرائیل در حمایت از حزب الله لبنان پرداخت و با بیان اینکه ضاحیه لبنان برای ایران خیلی مهم است و ایران نشان داد متحدان خود را تنها نمی گذارد، گفت: آمریکا می خواست اسرائیل لبنان را بزند و ایران تحت فشار مذاکره کند، اما ایران اعلام کرد توقف جنگ در لبنان از شروط آتش بس است.

امام جمعه سلطانیه ادامه داد: ضاحیه لبنان ضاحیه اولین خط دفاعی ایران در برابر اسرائیل محسوب می‌شود. تا زمانی که حزب‌الله در ضاحیه قدرتمند ایستاده باشد، اسرائیل نمی‌تواند با خیال راحت به سمت اهداف هسته‌ای یا نظامی ایران حرکت کند. حزب‌الله مانند سپری عمل می‌کند که تهدیدها را پیش از رسیدن به مرزهای ایران خنثی می‌کند.

وی افزود: پاسخ سریع محور مقاومت؛«ایران، حزب الله و یمن»، به حمله اسرائیل به بیروت، نشان‌دهنده تثبیت دکترین پاسخ فوری ایران و جبهه مقاومت است.

حجت الاسلام حسینی نسب با گرامیداشت سالگرد شهدای اقتدار، سرداران باقری، سلامی، حاجی زاده و دانشمندان هسته ای و با بیان اینکه اقتدار ایران اسلامی ثمره مجاهدت آنان است، گفت: ایستادگی میدان، خیابان و مسئولان دشمنان را درمانده و دیوانه کرده است.