پورحسینی: تعلل در رسیدگی به وضعیت آب توکهور و هشتبندی پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی پور حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر هشتبندی با اشاره وضعیت نابسامان تامین آب شرب مردم؛ اظهار کرد: با وجود آنکه به طور مکرر درخواست رسیدگی به وضعیت نابسامان تامین آب شرب مردم منطقه توکهور و هشتبندی در خطبه های نماز جمعه و جلسات متعدد مطرح شده است ولی متاسفانه شرکت آب و فاضلاب استان و شهرستان اقدام ملموسی برای رفع این مشکل انجام نداده است.

وی افزود: منطقه توکهور وهشتبندی بیش از یک دهه است که موضوع ارتقاء آن به شهرستان مستقل مطرح است بخاطر همین موضوع مورد بی مهری مسئولان شهرستانی و استانی در رسیدگی به مشکلات و تقویت زیرساخت ها قرار گرفته است.

پورحسینی، خاطرنشان کرد: مصداق بارز بی مهری ها و بی توجهی ها به مردم انقلابی منطقه توکهور وهشتبندی به بهانه شهرستان شدن وضعیت نابسامان بهداشت و درمان و نبود یک مرکز درمانی مجهز برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم است.

امام جمعه توکهور وهشتبندی، تصریح کرد: وضعیت اسف‌بار زیرساخت های آموزشی در توکهور وهشتبندی شامل کلنگی و تخریبی بودن مدارس ، دایر بودن کلاس های درس دانش آموزان در مرکز شهر در کانکس و نبود تجهیزات به ویژه امکانات سرمایشی، آموزشی و آزمایشگاهی در مدارس مصداق بارز دیگری بی مهری مسئولان استانی و شهرستانی به مردم انقلابی منطقه توکهور وهشتبندی به شهرستان شدن است.

وی، خاطرنشان کرد: وضعیت نابسامان راه‌های دسترسی هشتبندی به میناب و منوجان و راه میانبر هشت بندی به بشاگرد از مصادیق دیگر بی توجهی ها است.

پورحسینی، اظهار داشت: از لحاظ امنیتی منطقه توکهور وهشتبندی با یک پاسگاه انتظامی بدون نیرو و تجهیزات مناسب اداره می شود که به هیچ وجه کفاف نیازهای امنیتی مردم نیست و مصداق بارز دیگر بی مهری مسئولان استانی و شهرستانی به این منطقه انقلابی است.

پورحسینی، افزود: در حوزه نابسامان آب شرب که بیش از یک دهه گریبان گیر منطقه توکهور وهشتبندی استو مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان یک ماه پیش با حضور در منطقه قول رسیدگی فوری به مشکلات آب شرب مردم را دادند ولی در عمل هیچ کدام از وعده های آنها عملی نشد.

وی افزود: با توجه به بحرانی بودن موضوع آب ضروری است مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان شخصاً با حضور در منطقه توکهور وهشتبندی به صورت میدانی چالش تامین آب شرب مردم را مورد بررسی قرار دهد.

پورحسینی، خاطرنشان کرد: مسئولان شهرستانی و محلی به ویژه فرماندار ویژه شهرستان میناب ضروری است به معضل تامین آب شرب مردم در منطقه توکهور وهشتبندی ورود کنند و تصمیمات لازم برای عبور از بحران بی آبی اتخاذ گردد.

امام جمعه توکهور وهشتبندی، تصریح کرد: اکثریت مردم ساکن در روستاهای بخش توکهور و هشتبندی و همچنین مردم ساکن در شهر هشتبندی با معضل تامین آب شرب پایدار روبرو هستند.

وی افزود: صدور مجوز کف شکنی چاه های جدید به دلیل خشکی چاه های فعلی برای عبور از بحران تامین آب شرب ضروری است.

پورحسینی، خاطرنشان کرد: مسئولان آب شرب استان قول تجهیز چاه جدید آب شرب شهر هشتبندی طی یک ماه دادند که در عمل محقق نشد و این کوتاهی ها مورد پذیرش نیست.

وی خاطرنشان کرد: اداره آب و فاضلاب هشتبندی فاقد نیرو و تجهیزات مناسب است و ضروری است شرکت آب و فاضلاب استان نسبت به تقویت اداره آب و فاضلاب از نظر نیروی انسانی و تجهیزات اقدام کند.

امام جمعه توکهور وهشتبندی، افزود: مشکلات آب شرب زیبنده مردم انقلابی که بیش از سه ماه است در دفاع از نظام و انقلاب در سرما و گرما سنگر خیابان را رها نکرده اند نیست و ضروری است اقدامات فوری برای مدیریت بحران آب اتخاذ شود.