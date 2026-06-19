به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی پورحسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، به فرا رسیدن آغاز هفتهٔ قوهٔ قضائیه اشاره کرد. وی همچنین شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی را تسلیت گفت و از خدمات دستگاه قضایی به مردم منطقه قدردانی نمود و بر نقش این نهاد در برقراری عدالت و تأمین امنیت جامعه تأکید کرد.

امام جمعه توکهور و هشتبندی با اشاره به برگزاری میز خدمت در مصلای نماز جمعه و تشکر از حضور برخی ادارات شهرستان در این برنامه، افزود: منطقهٔ توکهور و هشتبندی با جمعیتی بالغ بر ۵۰ هزار نفر، با مشکلات متعددی دست‌به‌گریبان است که نیازمند نگاه ویژهٔ مسئولان استانی و شهرستانی برای رفع آن‌هاست؛ چراکه مردم این منطقه همواره پای نظام و انقلاب بوده‌اند.

پورحسینی گفت: یک دهه است که مردم این منطقه در انتظار ارتقا به شهرستان هستند و همین موضوع باعث شده تا مورد بی‌مهری مسئولان استان و شهرستان قرار بگیریم.

خطیب نماز جمعهٔ توکهور و هشتبندی به مشکلات متعدد مردم اشاره و تصریح کرد: ۱۷ سال از شهر شدن هشتبندی می‌گذرد، اما متأسفانه هنوز نقشهٔ جامع شهری برای این شهر که ۱۲ هزار نفر جمعیت دارد، تدوین نشده و مردم با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند. در همین زمینه، سال گذشته معاون عمرانی استانداری از شهر بازدید و قول داد که این مشکل تا پایان سال ۱۴۰۴ حل شود، اما تاکنون خبری از تحقق آن نیست.

وی به مشکل راه‌ها اشاره کرد و افزود: اصلاح گردنه‌های سرنی به آرزویی دست‌نیافتنی برای مردم ما تبدیل شده است. علاوه بر این، در صورت بارندگی، ابتدا و انتهای شهر به دلیل نبود پل، مسدود می‌شود که نیازمند احداث پل‌های ضروری است.

امام جمعه توکهور و هشتبندی مشکل بعدی مردم را در حوزهٔ تأمین آب آشامیدنی سالم دانست و گفت: روستاهای کهنان، چاه‌شریف، مجتمع آبرسانی توکهور (شامل ۶ روستا)، شهر هشتبندی و دهستان چراغ‌آباد، همگی با کمبود شدید آب شرب مواجه هستند و با توجه به فصل گرما، نیاز است که مسئولان هرچه سریع‌تر اقدام عملی انجام دهند.

وی افزود: در حوزهٔ درمان، با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر، تنها یک مرکز بستری با ۵ تخت اورژانسی و ۳ مرکز درمانگاهی وجود دارد که این درمانگاه‌ها فقط در ساعات اداری خدمات ارائه می‌دهند و در ساعات غیراداری، مردم نباید بیمار شوند؛ چراکه در صورت بیماری، این مراکز تعطیل هستند.

پورحسینی از مسئولان استانی و شهرستان میناب خواست تا با راه‌اندازی نمایندگی اداراتی که در بخش مستقر نیستند، نسبت به استقرار نماینده در منطقه اقدام کنند تا مردم برای انجام کارهای ساده ناچار به مراجعه به شهرستان نباشند.

امام جمعه توکهور و هشتبندی در بخش دیگری از سخنان خود به پیام مهم روز گذشتهٔ رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: نظر اصولی مقام معظم رهبری، علی‌الاصول چیز دیگری بوده است؛ از این‌رو انتظار می‌رود مسئولان بر اساس همان نظر اصلی عمل کنند.

خطیب جمعهٔ بخش توکهور و هشتبندی تصریح کرد: رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، دو تعهد داده‌اند: نخست، پاسداشت حقوق ملت ایران و جبههٔ مقاومت، و دوم، تن ندادن به زیاده‌خواهی آمریکا. بر این اساس، مقام معظم رهبری نیز به دلیل همین تعهدات، اجازهٔ این تفاهم را صادر کرده‌اند.

پورحسینی در پایان گفت: مذاکرات آینده به معنای پذیرش نظر دشمن نیست و ما تسلیم نظر رهبری و شورای عالی امنیت ملی هستیم و وحدت و انسجام خود را حفظ خواهیم کرد.