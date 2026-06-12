به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عاطفه مدبرنژاد، در آیین افتتاحیه برخط دوره توانمندسازی مدرسان آموزش خانواده با رویکرد جوانی جمعیت، با اشاره به اهمیت موضوع جوانی جمعیت در کشور اظهار کرد: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های راهبردی همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب قرار داشته است و این موضوع به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی وزارت آموزش و پرورش در این حوزه، افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشتمل بر ۷۳ ماده است که در میان آنها، مواد ۳۳ و ۳۴ به‌طور ویژه بر نقش و مسئولیت‌های وزارت آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ خانواده، فرزندآوری و آگاهی‌بخشی عمومی تأکید دارد و این وزارتخانه با جدیت در مسیر تحقق اهداف این قانون گام برمی‌دارد.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در تشریح برنامه‌های این دوره آموزشی گفت: دوره توانمندسازی مدرسان آموزش خانواده با بهره‌گیری از استادان برجسته کشوری و در قالب ۲۴ ساعت آموزش تخصصی طی چهار روز برگزار می‌شود. سرفصل‌های اصلی این دوره شامل «ایران جوان» و «تربیت آگاهانه خانواده و سلامت جمعیت آینده» است که با هدف ارتقای دانش، بینش و مهارت‌های تخصصی مدرسان آموزش خانواده طراحی و تدوین شده است.

وی افزود: مدرسان آموزش خانواده نقش مهمی در تبیین و انتقال مفاهیم مرتبط با تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت در مدارس ایفا می‌کنند و این دوره می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش‌ها و اثربخشی بیشتر برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در سطح کشور باشد.