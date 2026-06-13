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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

هنرستان‌ها به عنوان پایگاه سازندگی باید مورد توجه قرار گیرند

هنرستان‌ها به عنوان پایگاه سازندگی باید مورد توجه قرار گیرند

همدان-مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: هنرستان‌ها باید به عنوان پایگاه‌های خودباوری و سازندگی برای نسل آینده کشور مورد حمایت قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی صبح شنبه در آیین اختتامیه پنجمین المپیاد شایستگی‌محور هنرستان‌های استان همدان، با تشریح نقش هنرستان‌ها در سازندگی و آبادانی وطن، اظهار کرد: مسیر دستیابی به رشد، تولید، اشتغال پایدار و تحقق خوداتکایی ملی، از بستر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارت‌محور عبور می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد، افزود: حوزه‌ی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای یکی از ارکان اساسی در تحقق توسعه پایدار، رونق تولید و پاسخ‌گویی به نیازهای آتی بازار کار است؛ از این رو سرمایه‌گذاری در این بخش، تأثیر مستقیم و عمیقی بر آینده اقتصادی کشور خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان، برگزاری پنجمین المپیاد شایستگی‌محور را فرصتی ارزشمند برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای برتر هنرجویان دانست و تصریح کرد: هنرجویان حاضر در این عرصه با تکیه بر دانش فنی، مهارت‌افزایی، پشتکار و نوآوری، نقش‌آفرینان اصلی در آینده صنعتی و اقتصادی کشور هستند و موفقیت‌های آن‌ها نویدبخش پیشرفت کشور خواهد بود.

شیدایی در پایان با تأکید مجدد بر جایگاه والای هنرستان‌ها خاطرنشان کرد: نگاه ما به این مراکز آموزشی فراتر از آموزش صرف است و هنرستان‌ها باید به عنوان پایگاه‌های خودباوری و سازندگی برای نسل آینده کشور مورد حمایت قرار گیرند.

در بخش پایانی این آیین، با اهدای لوح تقدیر و هدایا از هنرجویان برگزیده پنجمین دوره المپیاد شایستگی‌محور هنرستان‌های استان همدان تجلیل به‌عمل آمد.

کد مطلب 6857962

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