به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی صبح شنبه در آیین اختتامیه پنجمین المپیاد شایستگی‌محور هنرستان‌های استان همدان، با تشریح نقش هنرستان‌ها در سازندگی و آبادانی وطن، اظهار کرد: مسیر دستیابی به رشد، تولید، اشتغال پایدار و تحقق خوداتکایی ملی، از بستر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارت‌محور عبور می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد، افزود: حوزه‌ی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای یکی از ارکان اساسی در تحقق توسعه پایدار، رونق تولید و پاسخ‌گویی به نیازهای آتی بازار کار است؛ از این رو سرمایه‌گذاری در این بخش، تأثیر مستقیم و عمیقی بر آینده اقتصادی کشور خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان، برگزاری پنجمین المپیاد شایستگی‌محور را فرصتی ارزشمند برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای برتر هنرجویان دانست و تصریح کرد: هنرجویان حاضر در این عرصه با تکیه بر دانش فنی، مهارت‌افزایی، پشتکار و نوآوری، نقش‌آفرینان اصلی در آینده صنعتی و اقتصادی کشور هستند و موفقیت‌های آن‌ها نویدبخش پیشرفت کشور خواهد بود.

شیدایی در پایان با تأکید مجدد بر جایگاه والای هنرستان‌ها خاطرنشان کرد: نگاه ما به این مراکز آموزشی فراتر از آموزش صرف است و هنرستان‌ها باید به عنوان پایگاه‌های خودباوری و سازندگی برای نسل آینده کشور مورد حمایت قرار گیرند.

در بخش پایانی این آیین، با اهدای لوح تقدیر و هدایا از هنرجویان برگزیده پنجمین دوره المپیاد شایستگی‌محور هنرستان‌های استان همدان تجلیل به‌عمل آمد.