مهدوی: در برابر منکرات نباید گزینشی عمل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدابوالحسن مهدوی ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه اصفهان که در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ایام محرم اظهار کرد: از سه‌شنبه وارد روزهای سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) می‌شویم و فرهنگ عاشورا و الگوگیری از قیام کربلا نقشی تعیین‌کننده در پیروزی انقلاب اسلامی داشته است. به گفته وی، استمرار مسیر انقلاب نیز در گرو حفظ همین روحیه و پایبندی به ارزش‌های عاشورایی است و همه باید برای تقویت این روحیه و دعا برای یکدیگر تلاش کنند.

وی با یادآوری اینکه دوم محرم به نام هفته امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نام‌گذاری شده است، افزود: این فریضه الهی دو مرحله دارد؛ نخست مرحله تذکر و امرونهی زبانی که وظیفه‌ای عمومی برای همه افراد جامعه است و مرحله دوم که برخورد عملی با فساد و تخلف به شمار می‌رود، مسئولیتی است که بر عهده مسئولان و دستگاه‌های مربوطه قرار دارد.

امام‌جمعه موقت اصفهان با توصیه به مسئولان برای پرهیز از برخوردهای گزینشی در مقابله با منکرات گفت: در دین اسلام تفکیک سلیقه‌ای میان منکرات معنا ندارد و نباید برخی تخلفات نادیده گرفته شود و در برابر برخی دیگر سختگیری شود. به گفته وی، احتکار، گران‌فروشی، تخلفات رانندگی، اشاعه فحشا و بی‌حجابی همگی از مصادیق منکر هستند و برخورد با آن‌ها باید بر اساس قانون و بدون تبعیض انجام شود.

مهدوی همچنین به شیوه صحیح تذکر اشاره کرد و گفت: کیفیت امر به معروف اهمیت زیادی دارد. امام خمینی(ره) تأکید داشتند اگر با بیان ملایم و درخواست محترمانه می‌توان جلوی فساد را گرفت، نباید از تندی استفاده کرد. بنابراین تذکر باید همراه با احترام و بدون ایجاد تنش باشد.

وی با انتقاد از برخی رویکردها در جامعه افزود: گاهی گفته می‌شود برای جلوگیری از اختلاف، بهتر است تذکری داده نشود؛ در حالی که چنین برداشتی با آموزه‌های دینی سازگار نیست. اگر قرار باشد از ترس اختلاف، در برابر تخلفاتی مانند احتکار، سرقت یا حتی اقدامات خشونت‌آمیز سکوت شود، عملاً راه برای گسترش فساد باز خواهد شد.

امام‌جمعه موقت اصفهان در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی گفت: حضور مردم در صحنه‌های مختلف نشان‌دهنده همبستگی ملی است و از کسانی که با نیت دفاع از کشور در این اجتماعات شرکت می‌کنند باید قدردانی کرد. با این حال باید مراقب بود که اختلاف و دوگانگی در جامعه ایجاد نشود، زیرا دشمن همواره تلاش می‌کند با ایجاد شکاف و طرح موضوعاتی مانند مذاکره یا تنش، جامعه را دچار چنددستگی کند.

وی با استناد به آیه ۶۳ سوره نور هشدار داد: کسانی که از فرمان الهی سرپیچی می‌کنند باید از گرفتار شدن در فتنه بیم داشته باشند. به گفته مهدوی، تجربه‌های گذشته نشان داده است که کوتاهی در انجام وظایف قانونی می‌تواند به بروز اختلافات اجتماعی منجر شود، در حالی که برخورد با فساد و قانون‌گریزی به تقویت اتحاد جامعه کمک می‌کند.

مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «تاب‌آوری مردم» اشاره کرد و گفت: برخی عوامل می‌تواند میزان استقامت و حضور مردم در صحنه را کاهش دهد. از جمله این عوامل می‌توان به ایجاد یأس نسبت به آینده، ترس از تحولات پیش‌رو، بدبینی و سیاه‌نمایی مطلق، اندوه مداوم از گذشته، انتشار شایعات، اختلافات جناحی در جبهه داخلی، بی‌توجهی به قانون، تردید در تصمیم‌گیری، کاهش اعتماد عمومی به مسئولان و نیز خطاهای محاسباتی در مدیریت امور اشاره کرد.

وی تأکید کرد: دشمنان از استقامت مردم هراس دارند و توان تحمل این ایستادگی را ندارند. به گفته او، حمایت و حضور مردم باعث دلگرمی مسئولان می‌شود و همین مسئله نقش مهمی در حفظ قدرت و انسجام کشور دارد.

امام‌جمعه موقت اصفهان در پایان با قدردانی از حضور مردم در تجمعات مختلف، توصیه کرد در چنین برنامه‌هایی علاوه بر حضور اجتماعی، توجه به دعا و معنویت نیز مورد توجه قرار گیرد. وی پیشنهاد داد در این اجتماعات هر چند دقیقه یک بار دعاهای دسته‌جمعی همچون زیارت عاشورا، دعای توسل، حدیث کسا یا زیارت آل‌یاسین قرائت شود و مردم برای خیر و صلاح کشور، جامعه و عاقبت‌به‌خیری خود دعا کنند.