دشمن به دنبال خلوت شدن تجمعات و جنگ خیابانی در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد که در مصلای بزرگ این شهر برگزار شد با استناد به حدیثی از امام هادی علیه‌السلام اظهار کرد: در این روایت، روز جمعه به‌عنوان روز متعلق به وجود مقدس امام زمان (عج) معرفی شده است.

وی تصریح کرد: در زیارت‌های مفاتیح‌الجنان نیز برای هر روز از هفته، زیارتی متناسب با یکی از معصومین ذکر شده، اما حضرت فاطمه زهرا (س) با بالاترین شب سال یعنی شب قدر تشبیه شده‌اند که نشان‌دهنده مقام والای ایشان به‌عنوان «ناموس» و ضرورت پوشیدگی و حجاب برای زنان است.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت حجاب، بیان داشت: متأسفانه فرهنگ منحط و تباه غرب، زن را به یک کالای مبتذل و در معرض دید همگان تبدیل کرده است.

فاطمی با مقایسه پوشش مردان و زنان در جوامع غربی ادامه داد: مردان غربی با کت و شلوار و کراوات ظاهری مرتب دارند، اما زنان روزبه‌روز پوشش کمتری پیدا می‌کنند.

وی این روند را حاصل یک سیاست و نقشه حساب‌شده دانست و ادامه داد: در زمان طاغوت نیز شاهد بودیم که همین بی‌حجابی چگونه جامعه را به سمت تعرضات اخلاقی سوق داد.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه حجاب همواره در فرهنگ ایرانی‌اسلامی نشان شخصیت و منزلت اجتماعی زنان بوده است، خاطرنشان کرد: هرچه جایگاه زنان بالاتر بود، پوشش بیشتری داشتند.

فاطمی افزود: امروز نیز اگر جامعه اسلامی خواهان سعادت، نجابت و طهارت است، باید حجاب و مرز محرم و نامحرم را جدی بگیرد.

وی در ادامه به توطئه‌های دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و عنوان داشت: دشمنان، به‌ویژه تحلیلگران صهیونیستی، آرزو می‌کنند که تجمعات مردمی خلوت شود و کشور به سمت جنگ‌های خیابانی و داخلی پیش برود.

اگر صرفه‌جویی نکنیم، کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار می‌شوند

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اگر روزی خیابان از دست نیروهای مؤمن خارج شود، زمینه برای فریب‌خوردگان فراهم می‌شود و آن‌گاه آرزوی دیرینه دشمن برای جنگ داخلی و برادرکشی تحقق می‌یابد که در آن نه مدرسه می‌ماند، نه بازار، نه امنیت و نه آسایش.

فاطمی با تأکید بر ضرورت «تاب‌آوری» و «مقاومت» مردم در برابر مشکلات اقتصادی و معیشتی گفت: مردم مستضعف و کف جامعه، سرمایه‌های اصلی انقلاب هستند، اگرچه مشکلاتی وجود دارد، اما آدم عاقل باید ضرر کمتر را انتخاب کند؛ تاب‌آوری و ایستادگی با همه سختی‌هایش، از تجزیه شدن ایران بزرگ و اسلامی به مراتب بهتر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحران انرژی در کشور، خواستار صرفه‌جویی جدی در مصرف آب، برق و گاز شد و یادآور شد: اگر صرفه‌جویی نکنیم، کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار می‌شوند، از مسئولان نیز خواست که در رأس بنگاه‌های اقتصادی استان، از مدیران بومی و محلی استفاده شود.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به نزدیک شدن به ایام محرم‌الحرام، عزاداری برای سیدالشهدا (ع) را عامل زنده ماندن اسلام ناب محمدی دانست و گفت: اگر فداکاری امام حسین (ع) و عزاداری‌های شیعیان نبود، امروز شاهد ترویج اسلام آمریکایی، اسلام القاعده و داعش بودیم که تنفرآور و منزجرکننده است.

فاطمی از مردم به‌ویژه شهرکردی‌ها خواست میراث‌دار برگزاری پرشور مجالس عزاداری باشند و یادآور شد: در زمان رضاخان، مردم با عزاداری در دل کوه‌ها و مکان‌های مخفی، اسلام را زنده نگه داشتند.