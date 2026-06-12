جراره: تنگه هرمز تحت کنترل ایران خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه حساس هرمزگان در معادلات دفاعی و امنیتی کشور اظهار داشت: هرمزگان امروز در پیشانی دفاعی کشور قرار دارد و مردم این استان همواره با جان و دل از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی ایران اسلامی حراست کرده‌اند.

وی با محکومیت نقض آتش‌بس از سوی نیروهای آمریکایی در منطقه، تصریح کرد: این اقدام بار دیگر نشان داد که دشمن به هیچ معاهده و تعهد بین‌المللی پایبند نیست و جمهوری اسلامی ایران باید با هوشیاری کامل، هرگونه تحرک خصمانه را رصد کند.

جراره تنگه هرمز را نبض انرژی جهان دانست و خاطرنشان کرد: این آبراه استراتژیک از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای امنیت انرژی کشورها برخوردار است و مدیریت و کنترل آن باید کاملاً در راستای تأمین و حفظ امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد. هیچ قدرتی حق ندارد در این حاکمیت خللی ایجاد کند.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس با اشاره به استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا در برخی کشورهای منطقه، تأکید کرد: کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا در قبال هرگونه تجاوز و تعرضی از خاک خود، مسئول هستند و برای مردم و مسئولان هرمزگان، این موضوع یک تهدید مستقیم محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی پشتیبان جدی مردم هرمزگان است، افزود: مجلس با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های نظارتی خود، پیگیر ارتقای پروتکل‌های امنیتی در تأسیسات و زیرساخت‌های حیاتی کشور است تا هیچ خلأ امنیتی وجود نداشته باشد.

جراره در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی اقدامات خصمانه، تصریح کرد: همه تعرضات احتمالی به حریم هوایی و دریایی کشور به‌صورت دقیق مستندسازی خواهد شد تا در محافل و مراجع بین‌المللی، به عنوان نقض آشکار حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد پیگیری قاطع قرار گیرد.