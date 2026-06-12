مرادپور: محرم سرچشمه عزت، مقاومت و شجاعت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور در خطبه‌های نماز جمعه ابهر با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهار کرد: محرم، ماه قیام، ایثار، مقاومت و مبارزه با ظلم است و نهضت عاشورا به مسلمانان و آزادگان جهان درس ایستادگی در برابر استکبار و دفاع از حق و حقیقت را آموخته است.

وی با اشاره به فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه هر چه داریم از محرم و صفر است، افزود: عزت، شجاعت، غیرت دینی و روحیه مقاومت ملت ایران برگرفته از مکتب امام حسین(ع) است و همین فرهنگ موجب شده ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی کند.

امام جمعه ابهر تصریح کرد: امروز ملت‌های مختلف جهان بیش از گذشته تشنه پیام‌های انسان‌ساز عاشورا هستند و جلوه‌های ایمان، مقاومت و ایثار ملت ایران را به عنوان ثمره تربیت در مکتب سیدالشهدا(ع) مشاهده می‌کنند.

وی ادامه داد: حمایت ملت‌های مسلمان و آزادگان جهان از جمهوری اسلامی ایران در حوادث و تحولات اخیر، نشان‌دهنده جذابیت فرهنگ مقاومت و تأثیرگذاری پیام عاشورا در سطح بین‌المللی است.

حجت‌الاسلام مرادپور با بیان اینکه فرهنگ شهادت و ایثار از مکتب حسینی سرچشمه می‌گیرد، گفت: خانواده‌های معظم شهدا با الگوگیری از صبر و استقامت اهل بیت(ع)، سخت‌ترین مصائب را تحمل کرده‌اند و این روحیه برگرفته از درس‌های عاشورا است.

وی همچنین با اشاره به نقش نهضت حسینی در زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) خاطرنشان کرد: شناخت و معرفی صحیح قیام امام حسین(ع) یکی از مهم‌ترین وظایف مسلمانان است و هرچه فرهنگ عاشورا در جهان بیشتر تبیین شود، زمینه پذیرش پیام عدالت‌گستر حضرت مهدی(عج) نیز فراهم‌تر خواهد شد.

امام جمعه ابهر بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم عزاداری ماه محرم تأکید کرد و افزود: هیئات مذهبی، مساجد و مردم مؤمن باید از فرصت محرم برای تبیین معارف اهل بیت(ع)، تقویت بصیرت دینی و ترویج فرهنگ مقاومت و استکبارستیزی بهره بگیرند.

وی تأکید کرد: ملت ایران همواره با الهام از مکتب عاشورا، در برابر ظلم، استکبار و زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر ایستاده و این مسیر نورانی را با قدرت ادامه خواهد داد.

حجت‌الاسلام مرادپور با اشاره به برخی اقدامات خصمانه علیه زیرساخت‌های غیرنظامی اظهار کرد: هدف قرار دادن مراکز خدماتی و منابع حیاتی مورد نیاز مردم، اقدامی مغایر با اصول انسانی و حقوق بین‌الملل است و آثار آن بیش از همه متوجه شهروندان عادی خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات مردم مناطق گرمسیری افزود: تأمین آب آشامیدنی و رفع نیازهای اساسی مردم در شرایط دشوار اقلیمی از مهم‌ترین اولویت‌هاست و همه دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.

انسجام و پیوستگی در محور مقاومت وجود دارد

امام جمعه ابهر در ادامه با اشاره به تحولات جبهه مقاومت تصریح کرد: آنچه امروز در منطقه مشاهده می‌شود، بیانگر انسجام و پیوستگی محور مقاومت است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اعضای این محور در برابر تهدیدات و تجاوزها با هماهنگی و در چارچوب راهبردهای مشترک عمل می‌کنند.

حجت‌الاسلام مرادپور با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: این آبراه بین‌المللی یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان محسوب می‌شود و هرگونه تحول در این منطقه می‌تواند بر بازارهای جهانی انرژی، حمل‌ونقل و اقتصاد بین‌الملل تأثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تحولات مربوط به مسیرهای انتقال انرژی، آثار گسترده‌ای بر قیمت نفت، گاز، حمل‌ونقل دریایی و زنجیره تأمین جهانی خواهد داشت و کشورهای مختلف تحولات این منطقه را با حساسیت دنبال می‌کنند.

امام جمعه ابهر همچنین به تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی بر اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: رخدادهای منطقه‌ای می‌تواند بر بازارهای مالی، سرمایه‌گذاری و تصمیمات اقتصادی کشورها اثرگذار باشد و از این رو بسیاری از قدرت‌های جهانی تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز را با دقت رصد می‌کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، همبستگی و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری، از چالش‌ها عبور کرده و همچنان با اقتدار مسیر پیشرفت و عزت کشور را ادامه خواهد داد.

حجت‌الاسلام مرادپور با اشاره به پیامدهای اقتصادی تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تنش‌های سیاسی و امنیتی در منطقه خلیج فارس می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی، بازار انرژی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی داشته باشد.

وی افزود: برخی تصمیمات اقتصادی و مالی اتخاذ شده در کشورهای غربی، نشانه‌ای از افزایش نگرانی‌ها نسبت به آینده بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری است و این موضوع می‌تواند بر میزان اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیرگذار باشد.

امام جمعه ابهر با تأکید بر اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز تصریح کرد: این گذرگاه بین‌المللی یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تجارت نفت، گاز و سایر کالاهای راهبردی دارد.

وی ادامه داد: هرگونه اختلال یا محدودیت در مسیرهای اصلی انتقال انرژی، آثار مستقیمی بر اقتصاد جهانی برجای می‌گذارد و به همین دلیل کشورهای مختلف با حساسیت ویژه‌ای تحولات این منطقه را دنبال می‌کنند.

حجت‌الاسلام مرادپور خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی خود، از ظرفیت‌های مهمی در حوزه امنیت انرژی و تجارت دریایی برخوردار است و این ظرفیت‌ها می‌تواند در تأمین منافع ملی و افزایش قدرت بازدارندگی کشور نقش مؤثری ایفا کند.

وی با اشاره به ناکامی برخی سیاست‌های فشار و تهدید علیه ایران گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ملت ایران در برابر فشارها و تحریم‌ها ایستادگی کرده و با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت‌های راهبردی خود مسیر پیشرفت و استقلال را ادامه داده است.

امام جمعه ابهر در پایان تأکید کرد: حفظ وحدت ملی، تقویت توانمندی‌های داخلی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های راهبردی کشور، مهم‌ترین عوامل صیانت از منافع ملی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.