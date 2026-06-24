ملت ایران عزت و مقاومت را از مکتب عاشورا آموخته است

به گزارش خبرنجار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار بامداد چهارشنبه در جمع عزاداران آملی که در میدان ۱۷ شهریور این شهرستان برگزار شد، با اشاره به نقش فرهنگ عاشورا در حیات سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی اظهار کرد: ملت ایران با الهام از نهضت حسینی، عزت، استقلال و مقاومت را به عنوان اصول بنیادین خود برگزیده و در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده است.
وی با بیان اینکه تحولات امروز جهان مؤید تغییر در معادلات قدرت بینالمللی است، افزود: رهبران جمهوری اسلامی سالها پیش نسبت به افول تدریجی قدرت آمریکا و تغییر موازنه قدرت از غرب به شرق هشدار داده بودند و اکنون نشانههای این روند بیش از گذشته نمایان شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران گسترش جبهه مقاومت در منطقه و فراتر از آن را از پیامدهای این تحولات دانست و تصریح کرد: جریان مقاومت دیگر محدود به چند کشور منطقه نیست، بلکه به یک اندیشه و گفتمان فراگیر تبدیل شده که در میان ملتهای مختلف جهان طرفداران بسیاری پیدا کرده است.
حجتالاسلام شریفتبار با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در حمایت از ملتهای مظلوم، خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره پشتیبان ملتهای آزادیخواه و جریان مقاومت بوده و این رویکرد را برگرفته از آموزههای اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی میداند.
وی در پایان با تأکید بر روحیه استقامت و پایداری ملت ایران گفت: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان از اصول خود عقبنشینی نخواهد کرد و با حفظ عزت، استقلال و روحیه مقاومت، مسیر پیشرفت و اقتدار را ادامه خواهد داد.
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