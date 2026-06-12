امام جمعه بوشهر: نظارت بر قیمت ها در بازار افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه بوشهر با اشاره به رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: هر جامعهای که گرفتار اختلافات داخلی شود، پیش از آنکه مورد هجوم دشمن قرار گیرد، از درون آسیب خواهد دید. حفظ انسجام اجتماعی و پرهیز از هر اقدامی که به شکاف و تفرقه منجر شود، یک ضرورت راهبردی برای کشور به شمار میرود.
وی افزود: هرگونه رفتار، گفتار یا اقدامی که به تضعیف وحدت ملی منجر شود، خواسته یا ناخواسته در مسیر اهداف دشمنان قرار میگیرد و باید از آن پرهیز کرد.
امام جمعه بوشهر به نقش مردم در عبور کشور از شرایط حساس کنونی اشاره کرد و گفت: ملت ایران در ماههای اخیر بار دیگر وفاداری خود به آرمانهای انقلاب، ولایت و دفاع از کشور را نشان دادهاند. حضور مستمر مردم در صحنههای مختلف، بیانگر روحیه مقاومت و ایستادگی آنان در برابر فشارها و تهدیدها است.
ضرورت گسترش ارتباط مستقیم مسئولان با مردم
وی با بیان اینکه مسئولان باید قدردان این همراهی و حضور باشند، تصریح کرد: خدمترسانی صادقانه و تلاش برای رفع مشکلات مردم باید در اولویت همه دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول قرار گیرد. هر اندازه مردم در میدان حضور دارند، مسئولان نیز باید با همان میزان تعهد و تلاش در مسیر حل مسائل و مشکلات آنان گام بردارند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر همچنین بر ضرورت گسترش ارتباط مستقیم مسئولان با مردم تأکید کرد و گفت: برپایی میزهای خدمت در نمازهای جمعه و سایر اجتماعات مردمی میتواند زمینه ارتباط نزدیکتر مردم با مدیران را فراهم کرده و روند رسیدگی به مطالبات عمومی را تسریع کند.
آیتالله صفایی بوشهری در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ساختار مستحکم مدیریتی و فرماندهی خود، همواره مسیر پیشرفت و اقتدار را ادامه داده است و شهادت فرماندهان و مدیران برجسته هرگز موجب توقف حرکت کشور نخواهد شد.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه یکی از فرماندهان و مدیران برجسته کشور به شهادت رسیده، نیروهای توانمند دیگری مسئولیت ادامه راه را بر عهده گرفتهاند و همین مسئله سبب شده دشمنان نتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند.
امام جمعه بوشهر با اشاره به برخی تهدیدها و مواضع اخیر مقامات آمریکایی خاطرنشان کرد: اینگونه اظهارات بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، بیانگر نگرانی و سردرگمی دشمنان است. آنان به خوبی میدانند که ملت ایران و نیروهای مسلح کشور در دفاع از منافع و امنیت ملی خود مصمم هستند و هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
وی تصریح کرد: دشمنان در تلاش هستند تا با جنگ روانی و فضاسازی رسانهای، احساس نگرانی و ناامیدی را در جامعه گسترش دهند، اما ملت ایران بارها نشان دادهاند که در برابر این فشارها تسلیم نمیشوند.
مجالس محرم زمینهساز افزایش بصیرت اجتماعی باشند
خطیب نماز جمعه بوشهر به فرارسیدن ماه محرم اشاره کرد و گفت: مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) باید با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود و هیئتهای مذهبی، مساجد و مراکز دینی همچنان نقش مؤثر خود را در ترویج فرهنگ عاشورا و تقویت روحیه دینی جامعه ایفا کنند.
وی افزود: مجالس محرم علاوه بر نقش معنوی و فرهنگی، میتوانند زمینهساز افزایش بصیرت اجتماعی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری در جامعه باشند.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین به برخی دغدغههای اقتصادی مردم اشاره کرد و خواستار تشدید نظارت بر بازار شد و گفت: گرانی کالاها و نوسانات قیمتی از مهمترین نگرانیهای مردم است و دستگاههای مسئول باید با نظارت مستمر بر چرخه تأمین و توزیع کالا، از بروز تخلفات و افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کنند.
وی راهاندازی بازارچههای محلی و توسعه مراکز عرضه مستقیم کالا را از جمله راهکارهای مؤثر برای کنترل قیمتها و کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها دانست.
لزوم توجه به گلایه های مردم
امام جمعه بوشهر همچنین به گلایههای مردمی درباره قبوض آب و برق اشاره کرد و گفت: گزارشهای متعددی درباره افزایش غیرمتعارف برخی قبوض دریافت شده است که لازم است شرکتهای خدماترسان با دقت این موارد را بررسی کنند. اگر خطا یا اشکالی در قرائت کنتورها یا نحوه محاسبه وجود دارد، باید در کوتاهترین زمان ممکن اصلاح شود.
وی تأکید کرد: شرایط اقتصادی موجود ایجاب میکند که دستگاههای خدماتی با حساسیت بیشتری نسبت به مشکلات مردم برخورد کنند و پاسخگویی شفاف و مؤثر در دستور کار قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی، از تلاش فعالان این حوزه تقدیر کرد و گفت: امنیت غذایی یکی از پایههای اقتدار ملی است و تقویت بخش کشاورزی میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی کشور داشته باشد.
آیتالله صفایی بوشهری در پایان با تأکید بر نقش ایمان، بصیرت و عمل صالح در موفقیت ملتها اظهار داشت: تجربه تاریخی نشان داده است که قدرت واقعی ملتها تنها در تجهیزات و امکانات مادی خلاصه نمیشود، بلکه ایمان، وحدت، روحیه مجاهدت و پایبندی به ارزشها از مهمترین عوامل پیروزی و پیشرفت جوامع به شمار میرود. ملت ایران نیز تا زمانی که این سرمایههای معنوی را حفظ کند، میتواند در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی با اقتدار ایستادگی کرده و مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.
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