به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس امینی، ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه این هفته شاهرود برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته محیط زیست و هفته جهاد کشاورزی، این نامگذاریها را فرصتی برای یادآوری اهمیت امنیت غذایی و بهرهبرداری درست از منابع آب و خاک کشور دانست.
وی با تأکید بر اینکه توجه به منابع ارزشمند زیستبوم، چراغ فردای یک سرزمین را روشن نگه میدارد، افزود: نباید اجازه بدهیم که منافع کوتاهمدت و زودگذر، آینده یک سرزمین را نابود کند.
امام جمعه شاهرود، نگاه به محیط زیست را صرفاً یک مسئله دنیوی ندانست و خاطرنشان کرد: حفظ زیستبوم برای نسلهای آینده، یک وظیفه اعتقادی و شرعی است.
امینی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت توجه مسئولان به حل چالشهای مردم اشاره کرد و گفت: حضور مردم در صحنه به تنهایی کافی نیست؛ آنها انتظار دارند مشکلات اقتصادی گرهگشایی شود.
وی همچنین در خصوص تهدیدهای منطقهای اظهار داشت: آنچه امروز منطقه را تهدید میکند، حضور آمریکا در تنگه هرمز است؛ چراکه جمهوری اسلامی ایران کشوری صلحطلب است و هیچ علاقهای به توسعه تنشها ندارد.
به گزارش مهر، حجتالاسلام امینی پیش از این نیز در خطبههای متعدد نماز جمعه شاهرود، بارها بر ضرورت حفاظت از کوهستان شاهوار و تعطیلی کامل معدن مخرب بوکسیت تأکید کرده بود و موضوع محیط زیست را از دغدغههای جدی و همیشگی خود میداند.
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