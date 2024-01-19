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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۲۲

امام جمعه شاهرود:

هوای پاک نعمتی ارزشمند برای مردم شاهرود/صنایع آلاینده مستقر نشوند

هوای پاک نعمتی ارزشمند برای مردم شاهرود/صنایع آلاینده مستقر نشوند

شاهرود- امام جمعه شاهرود بابیان اینکه داشتن هوای پاک یک نعمتی ارزشمند برای مردم شاهرود است، گفت: صنایع آلاینده به بهانه اشتغال در شاهرود مستقر نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلای مدرسه قلعه این شهر ضمن بیان اینکه ۲۹ دی ماه در تقویم به نام هوای پاک نامگذاری شده و باید قدر دان این نعمت ارزشمند در شاهرود باشیم، ابراز کرد: باید این سرمایه را همان طور که از گذشته به ما ارث رسیده از آن حفاظت کرده و برای آیندگان به یادگار نگه داریم.

وی ضمن بیان اینکه حفظ محیط زیست و هوای پاک وظیفه شرعی و قانونی است، افزود: از سرمایه گذاران انتظار می‌رود تا نسبت به حفظ این داشته ارزشمند شهر کوشا بوده و از آن به دقت مراقبت کنند.

خطیب جمعه شاهرود ضمن بیان اینکه برخی در لواح اشتغال و پیشرفت سعی در استقرار واحدهای آلاینده و مخرب محیط زیست را در شاهرود دارند، ابراز کرد: از مسئولان شاهرود توقع می‌رود تا نظارت بیشتری روی این مقوله داشته باشند.

امینی ضمن بیان اینکه هوای پاک یک نعمت الهی محسوب می‌شود، تصریح کرد: مسئولان محیط زیست کشور و شاهرود باید در برابر حفظ این نعمت ارزشمند مسئول و پاسخگو باشند.

وی افزود: استفاده درست از نعمت‌های خدادادی باید مد نظر مسئولان قرار گیرد چرا که در صورت اتمام یا نابودی آنها خود بشر متضرر خواهد شد.

کد مطلب 5998753

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