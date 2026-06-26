قوانین حقوق بشر ابزاری برای تأمین منافع زورگویان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: در زیارت عاشورا علاوه بر «برائت» که نمود بارزی دارد، مفهوم «معیت» و همگامی با امام حسین (ع) و امام عصر (عج) نیز بیان شده است؛ این معیت به معنای هم‌فکری و قرار گرفتن در جبهه حق همراه با امام است.

وی افزود: طبق قانون معاشرت، انسان از همنشین خود تأثیر می‌پذیرد؛ بنابراین همراهی با صادقان به عنوان الگوهای عملی، انسان را از نفاق، لغزش و حرکت به سمت ناحق حفظ می‌کند و موجب افزایش ایمان، تقوا، آرامش روح، بصیرت‌افزایی، استقامت در سختی‌ها و حسن عاقبت می‌شود.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در خطبه دوم با اشاره به اینکه برخی افراد، نعمت‌های الهی را به ضد نعمت تبدیل می‌کنند، گفت: در فتنه ۸۸، بیش از ۸۰ درصد مردم در انتخابات مشارکت کردند و رأی قاطع دادند، اما عده‌ای این نعمت را به نغمت تبدیل کرده و موجب جری‌تر شدن دشمن شدند.

وی ادامه داد: طبق محاسبات دشمن در جریان جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، جمهوری اسلامی ایران باید متلاشی می‌شد، اما خداوند این نعمت امنیت را برای ما حفظ کرد. از این رو باید توجه داشته باشیم که مبادا با تفرقه، اتهام‌زنی و توجه به القائات دشمنان، دل آنان را شاد کنیم.

مدرسی با اشاره به حضور برخی هیئت‌ها برای خونخواهی شهدای انقلاب تصریح کرد: در باب خونخواهی باید به سه پرسش «چرا»، «چگونه» و «آثار و پیامدها» توجه کرد؛ چنان‌که یکی از آثار خونخواهی سیدالشهدا (ع) در قیام‌های پس از آن، تثبیت جایگاه امامت امام سجاد (ع) بود که دیگر کسی جرئت تعرض به ایشان را نداشت.

وی با تأکید بر لزوم هوشمندی در عرصه سیاست خارجی خاطرنشان کرد: فعالان میدان دیپلماسی باید بدانند مذاکره نیز میدانی برای مبارزه است. همگان به پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ ۴۰ روزه اذعان دارند و باید همواره به سخن امام علی (ع) توجه داشته باشیم که دشمن با نزدیک شدن به ما، قصد غافلگیری‌مان را دارد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در خصوص تفاهم‌نامه‌های اخیر یادآور شد: در مفاد آتش‌بس لبنان، تیزبینی‌هایی وجود دارد؛ به این معنا که اگر رژیم صهیونیستی تخطی کند و آمریکا ناتوان از کنترل سگ هار خود باشد، تمام تفاهم‌نامه نقض و غیرقابل اجرا خواهد بود. همچنین اعتراف رئیس ناتو به ۵ هزار پرواز در این ایام، نشان‌دهنده ایستادگی جمهوری اسلامی در مقابل تمام جبهه غرب است.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: خواهش ما از مسئولان این است که دل به قوانین حقوق بشر نبندند، چرا که این قوانین در واقع تنها دو بند دارد: نخست تبعیت از صاحبان زور و دوم ارجاع به ماده اول در موارد اختلاف؛ بنابراین باید به بی‌فایده بودن این قوانین توجه داشت.

مدرسی در پایان از هیئت‌های مذهبی و صدا و سیما برای پوشش مناسب عزاداری‌های مردم دارالعباده یزد تشکر و قدردانی کرد.