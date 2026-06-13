به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی صبح شنبه در جمع دست‌اندرکاران طرح صالحین، با قدردانی از اجرای سرودهای اعتقادی و انقلابی توسط نوجوانان حاضر در برنامه‌های متنوع به همت بسیجیان، بر تقویت اجرای زنده سرودهای مذهبی و انقلابی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به این شیوه در فعالیت‌های فرهنگی شد.

وی با اشاره به جایگاه تربیتی حلقه‌های صالحین اظهار داشت: فلسفه تشکیل این حلقه‌ها، تربیت دینی، تقویت باورهای اعتقادی و پاسخگویی به شبهات است و لازم است اهداف و کارکردهای این جریان به صورت مستمر برای جامعه تبیین شود.

استاد شبکه تربیتی حلقه صالحین استان یزد خطاب به مربیان، سرگروه‌ها و دست‌اندرکاران طرح صالحین گفت: افرادی که مسئولیت تربیت و هدایت دیگران را بر عهده دارند باید دو ویژگی مهم خشیت الهی و شجاعت در بیان حق را در وجود خود تقویت کنند.

مدرسی افزود: مربی موفق کسی است که از خداوند متعال خشیت داشته باشد و در مسیر بیان حق و حقیقت از غیر خدا هراسی به خود راه ندهد.

وی با اشاره به نقش این دو ویژگی در پیروزی‌های ملت ایران تصریح کرد: امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی با برخورداری از همین روحیه، زمینه شکل‌گیری اعتماد به نفس ملی و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان را فراهم کردند.

مدرسی همچنین پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات «نصر» را تبریک گفت و اظهار داشت: این موفقیت، جلوه‌ای از اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که مورد توجه و اذعان دوست و دشمن قرار گرفته است.

رئیس حوزه علمیه کاظمیه یزد ضمن تقدیر از فرماندهان، مربیان، سرگروه‌ها و دست‌اندرکاران طرح صالحین، بر ضرورت حضور فعال و سازمان‌یافته پایگاه‌های مقاومت بسیج در برنامه‌های میقات صالحین تأکید کرد و خواستار معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌ها، دستاوردها و آثار تربیتی این جریان در سطح جامعه شد.

آیت‌الله مدرسی در پایان برای موفقیت خادمان عرصه تربیت دینی، رزمندگان اسلام و دست‌اندرکاران طرح صالحین دعا کرد و از تلاش‌های آنان قدردانی کرد.