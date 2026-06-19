به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمدکاظم مدرسی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: دو شیوه و روش در زندگی اولیاء و انبیای الهی وجود داشت؛ یکی شیوه ابراهیمی که مملو از کرامت و معجزات است و دیگری شیوه و روش حسینی که هیچگونه معجزهای در آن دیده نمیشود.
وی با اشاره به علت این دو شیوه و تفاوت آنها افزود: دلیل این موضوع این است که ابراهیم خلیل(ع) آورنده دین و سیدالشهدا(ع) مدافع آن است؛ آورنده دین نیاز به معجزه دارد و مدافع دین نیازمند الگو بودن و اسوه بودن است. از این جهت، اگر فرزندان سیدالشهدا(ع) در مسیر دین و اسلام به شهادت نمیرسیدند، چنین الگوی دفاع از دین شکل نمیگرفت.
امام جمعه بخش مرکزی یزد در خطبه دوم نماز جمعه این هفته با اشاره به منشور فلسفه قیام امام حسین(ع) عنوان کرد: این منشور برای جلوگیری از تحریفات و ابهام صادر شده است که نخستین فلسفه آن را اصلاح در امت جد خود میدانند. اصلاح در برابر افساد قرار دارد و به معنای خارج کردن یک امر از حالت فساد به حالت صحیح است؛ مبارزه با ظلم، احیای حق علیه باطل و زنده کردن ارزشهای فراموششده اسلامی نمونههایی از آن به شمار میرود.
وی ادامه داد: اصلاح اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از نمونههای اصلاح است و فساد در این حوزهها نیز شامل جبرگرایی، جدایی دین از مسئولیت اجتماعی، تحریف مفهوم خلافت اسلامی، تضعیف جایگاه اهلبیت(ع)، دنیاپرستی و امثال آنها میشود.
مدرسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مکتوب شدن تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا عنوان کرد: این تفاهمنامه نشاندهنده پیروزی رزمندگان اسلام و دست برتر جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که آمریکا تاکنون با هیچ کشوری تفاهمنامه امضا نکرده بود و این موضوع نشانه شکست کامل آنهاست.
وی افزود: آمریکا و متحدانش آمده بودند تا در مدت کوتاهی جمهوری اسلامی را نابود کنند، اورانیوم غنیشده را از کشور خارج کنند و برای بخش موشکی، نظامی و هستهای ایران تصمیمگیری و تعیین تکلیف کنند؛ اما هیچیک از این موارد محقق نشد و در عمل این آمریکا بود که موارد بسیاری را از دست داد.
امام جمعه بخش مرکزی یزد اظهار کرد: در این تفاهمنامه به صراحت بیان شده است که آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران قرارداد بسته و این به معنای به رسمیت شناختن نظامی است که آمریکا در صدد براندازی آن بود. همچنین در این توافقنامه، جبهه مقاومت بهعنوان ناتوی جبهه اسلامی شناخته شده است؛ همان جبههای که آمریکا قصد نابودی آن را داشت.
وی با بیان اینکه نباید پیروزی رزمندگان اسلام در جبهههای سخت تحتالشعاع قرار گیرد، گفت: این مذاکرات باید ادامه همان پیروزیها باشد. رهبر معظم انقلاب نیز در پیامی کوتاه با صراحت لهجه و شجاعت کامل، ضمن حفظ حرمت تمام مسئولان نظام، نکاتی را مطرح کردند که از جمله آنها میتوان به تأکید بر دلسوزی، حسننظر و تلاشهای زیاد مسئولان نظام، عدم اعتماد به دشمن، تصریح درباره توافقنامه، صیانت از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت، پیگیری تحقق شروط و جلوگیری از تحمیل نظر دشمن بر مسئولان ایران اشاره کرد؛ مواردی که اصل است و باید مسئولان آن را پیگیری کنند.
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