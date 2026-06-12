به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی در خطبه های نماز جمعه این هفته دماوند و به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، اظهار داشت: ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خود را خوب بلد است. امام حسین (ع) فرمود «مِثْلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَ یَزید»؛ کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کند. ملت ایران نیز با همین منطق می‌گوید ملتی با این فرهنگ و سابقه، با سردمداران فاسدی مثل حاکمان امروز آمریکا بیعت نخواهد کرد.

وی افزود: شیطان بزرگ، تاب‌آوری ملی و انسجام ایرانیان را هدف گرفته است. ترامپ، یزید زمان، با تکبر می‌خواهد خواسته‌هایش را تحمیل کند، اما حرف ملت ایران همان کلام سیدالشهداست: «هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة».

امام جمعه دماوند تأکید کرد: جمهوری اسلامی از خطوط قرمز خود کوتاه نمی‌آید و تحت فشار آمریکا قرار نخواهد گرفت. دشمنان تفرقه در ایران را در خواب هم نمی‌بینند. میدان، خیابان، مردم و مسئولان همه در کنار هم هستند. دوران بزن در رو تمام شده؛ پاسخ‌های فوری ایران به هر تعرض، جهانیان را متحیر کرده است.

فتاح‌دماوندی با اشاره به پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی با جرأت کامل به تعرض اسرائیل به لبنان پاسخ داد و در صورت لزوم دوباره موشک‌باران خواهد کرد. پاسخ‌های نامتقارن ایران، دشمن را گیج کرده است.

وی خروج ایران از راهبرد واکنشی به پیشدستی راهبردی را ستودنی خواند و گفت: آمریکا از فراگیر شدن جنگ می‌ترسد و می‌داند ایران تهدید خود را عملیاتی می‌کند. شعار ملت ایران این است: صادرات نفت و گاز یا برای همه یا برای هیچ‌کس.

امام جمعه دماوند تصریح کرد: ترامپ برای پایین نگه داشتن قیمت نفت دروغ می‌گوید و ۳۸ بار در دو ماه گذشته ادعای توافق قریب‌الوقوع کرده است. سیاست چماق و هویج برای ایران جواب نمی‌دهد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ماه محرم گفت: ان‌شاءالله در محرم امسال یکی از سیاسی‌ترین عزاداری‌های خود را برگزار خواهیم کرد. ملت ایران در محرم ۱۳۴۲ با شعار «یا حسین» قیام کرد، در محرم ۱۳۵۷ با همین شعار شاه را بیرون کرد و ان‌شاءالله در محرم ۱۴۰۵ با شعار «یا حسین» آمریکا را از منطقه اخراج خواهد کرد. خون مطهر شهدای جنگ رمضان و سیدالشهدای انقلاب، امام خامنه‌ای، از جوشش نمی‌ایستد.