ماموستا مرادی: «رحمت و ترحم» محور اصلی جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع دیواندره، پس از حمد و ثنای الهی و توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، موضوع «ترحم به مخلوقات خداوند به‌ویژه انسان‌ها» را محور خطبه‌های خود قرار داد.

وی با استناد به آیه شریفه «وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِینَ» اظهار داشت: هرگاه انسان خواهان مغفرت و رحمت الهی است، باید زمینه آن را در رفتار اجتماعی خود فراهم کند و آن نیز چیزی جز رحمت و مهربانی نسبت به بندگان خدا نیست.

امام جمعه دیواندره با اشاره به جایگاه ویژه «رحمت» در فرهنگ اسلامی افزود: در روایت پیامبر اکرم (ص) آمده است «ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء»؛ بر همین اساس، رحمت در جامعه اسلامی تنها یک مفهوم اخلاقی نیست بلکه یک سبک زندگی است که باید در رفتار فردی و اجتماعی نمود پیدا کند.

ماموستا مرادی در ادامه با تأکید بر اینکه رحمت به معنای بی‌تفاوتی در برابر ظلم نیست، تصریح کرد: در منطق اسلام، ترحم در برابر مظلومان معنا دارد و در برابر متجاوزان، اجرای عدالت و حدود الهی مورد تأکید است.

وی همچنین به نمونه‌هایی از سیره پیامبر اسلام (ص) در رفتار با مردم اشاره کرد و گفت: مهربانی پیامبر اعظم (ص) در خانواده، جامعه و حتی با مخالفان، موجب تحول فرهنگی عمیق در تاریخ اسلام شد و باید این الگو امروز نیز در جامعه اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه دیواندره در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به اقدامات اخیر مسئولان استان در رسیدگی به وضعیت دو دختر آسیب‌دیده سنندجی، از ورود مسئولان ارشد، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و تیم‌های درمانی قدردانی کرد و این اقدامات را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و انسان‌دوستی دانست.

وی با تقدیر از کادر پزشکی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان و پرستاران در بازگرداندن آرامش به این دو نوجوان، مصداق روشن رحمت اجتماعی و خدمت صادقانه است.

ماموستا مرادی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به وضعیت معیشتی مردم، گفت: امروز جامعه با مشکلاتی همچون تورم، بیکاری و فشار اقتصادی مواجه است و مسئولان باید با تمام توان برای رفع این دغدغه‌ها اقدام کنند.

وی همچنین بر لزوم توجه به اقشار نیازمند تأکید کرد و افزود: صرف ابراز احساسات بدون اقدام عملی در برابر مشکلات مردم کافی نیست و کمک واقعی زمانی معنا دارد که با سخاوت و دستگیری همراه باشد.

در پایان این خطبه‌ها، امام جمعه دیواندره ضمن دعا برای سلامتی بیماران، رفع مشکلات نیازمندان و عزت و اقتدار امت اسلامی، از درگاه الهی خواستار افزایش رحمت، امنیت و برکت برای جامعه اسلامی شد.