ادعای معاون ترامپ درباره بخشی از مفاد توافق ادعایی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا کمتر از ۲۴ ساعت بعد از ادعای ترامپ مبنی بر توافق با ایران، اظهاراتی متناقض را مطرح کرد.

او مدعی شده است: ایرانی ها هیچ پول نقدی دریافت نمی‌کنند. در واقع پول نقدی صرفاً برای امضای یک توافق آزاد نمی‌شود.

ونس در ادامه ادعا کرد: این توافق به گونه‌ای طراحی شده است که نگرانی‌های ایالات متحده و متحدانش اولویت داشته باشد. اگر جمهوری اسلامی ایران تعهدات خود را انجام دهد، فواید اقتصادی به آن‌ها و کل منطقه سرازیر خواهد شد.

معاون ترامپ در پایان نیز نوشت: رئیس‌جمهور قرار است به هر روشی که باشد، نتیجه خوبی برای ما به دست آورد.

اظهارات آمریکایی ها درباره توافق با ایران همچنان متناقض و پر ابهام است. دیروز که ترامپ مدعی توافق شد، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که هیچ موضوعی هنوز نهایی نشده است.

اظهارنظر اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا نیز درحالی است که جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که در صورت عدم آزادسازی وجوه بلوکه شده توسط آمریکا، زیر بار هیچ توافقنامه ای نمی رود.