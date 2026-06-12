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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

دستگاه قضایی به آتش‌سوزی مرکز توانبخشی مسجدسلیمان ورود کرد

دستگاه قضایی به آتش‌سوزی مرکز توانبخشی مسجدسلیمان ورود کرد

اهواز - دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان گفت: در پی آتش‌سوزی مرکز توانبخشی معلولان ذهنی این شهرستان، بررسی ابعاد حادثه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زلقی شامگاه جمعه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی مسجدسلیمان اظهار کرد: به محض اطلاع از حادثه، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و بررسی‌های اولیه در این خصوص انجام شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، علت وقوع آتش‌سوزی اتصال برق کولر بوده که در ادامه به سایر بخش‌های مرکز سرایت کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان با اشاره به وضعیت مددجویان این مرکز بیان کرد: در پی این حادثه ۱۷ نفر از بیماران برای بررسی‌های پزشکی به بیمارستان‌های شفا و ۲۲ بهمن منتقل شدند که خوشبختانه حال عمومی آنان مساعد است و در حال ترخیص هستند.

زلقی تصریح کرد: تنها یک نفر از بیماران به دلیل مشکل تنفسی ناشی از استنشاق دود در بیمارستان بستری شده و تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارد.

وی تأکید کرد: ابعاد مختلف این حادثه در حال بررسی است و در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.

کد مطلب 6858141

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