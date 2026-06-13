کشف ۹۷ مورد شکار غیرمجاز در استان سمنان؛ ضبط ۵۳ قبضه سلاح از متخلفان

سعید یوسف‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار عملکرد میط زیست استان سمنان اظهار کرد: طی یک سال اخیر، ۱۷ قبضه سلاح غیرمجاز و ۳۶ قبضه سلاح مجاز از متخلفان کشف و ضبط شده است.

وی با بیان آمار تلفات حیات وحش افزود: در بازه زمانی یادشده، ۴۵ مورد شکار غیرمجاز پرندگان و ۵۲ مورد شکار غیرمجاز پستانداران در استان ثبت شده است.

یوسف‌پور ادامه داد: مأموران یگان حفاظت محیطزیست همچنین ۳۴ مورد زندهگیری پرندگان، سه مورد زندهگیری پستانداران و ۱۰ مورد شروع به شکار را شناسایی کردهاند و از ادامه فعالیت متخلفان جلوگیری کردند.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با اشاره به برخورد با خرید و فروش غیرقانونی حیات وحش تصریح کرد: یک مورد نگهداری و خرید و فروش حیات وحش زنده نیز کشف و با عوامل آن برخورد قانونی صورت گرفت.

وی از کشف و ضبط ۲۱۴ فقره ادوات و وسایل مرتبط با تتخلفات شکار و صید از متخلفان خبر داد.

یوسف‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه گردشگران به خطر حریق در مراتع و جنگل‌ها گفت: آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت استان طی یک سال گذشته، ۱۷ هزار و ۶۰۲ هکتار از عرصه‌های طبیعی را تحت تأثیر قرار داده است که مهار و کنترل این حریق‌ها با مشارکت نیروهای محیط‌زیست و دستگاه‌های مرتبط انجام شد.