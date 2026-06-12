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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۷

حضور پرشور مردم فامنین در دفاع از میهن و انقلاب

حضور پرشور مردم فامنین در دفاع از میهن و انقلاب

همدان-مردم فامنین امشب هم با حضور پرشور در خیابان‌ها برای دفاع از وطن استوار ایستادند.

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کد مطلب 6858246

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