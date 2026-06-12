https://mehrnews.com/x3cjrd ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۷ کد مطلب 6858246 استانها همدان استانها همدان ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۷ حضور پرشور مردم فامنین در دفاع از میهن و انقلاب همدان-مردم فامنین امشب هم با حضور پرشور در خیابانها برای دفاع از وطن استوار ایستادند. دریافت 73 MB کد مطلب 6858246 کپی شد مطالب مرتبط صد و چهار شب اقتدار؛ تبریز بار دیگر با رهبری خود تجدید میثاق کرد استمرار خروش شبانه مردم پلدختر اجتماع حمایت از انقلاب در بخش سندرک میناب اقامه نماز استغاثه در شهرکرد صد و چهارمین شب از شبهای حماسه و اقتدار مردم شهرکرد در خیابان برچسبها همدان تجمع مردمی جنگ رمضان
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