https://mehrnews.com/x3cfWw ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵ کد مطلب 6852282 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵ گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه، یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه را گرامی داشتند. دریافت 4 MB کد مطلب 6852282 کپی شد مطالب مرتبط برنامه اجتماعات "نحن منتقمون" تا آغاز محرم اعلام شد نود و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه برگزاری موج ۹۷ اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه کرمانشاه در مدار ولایت؛ روایتی از شور غدیر در خیابانها برچسبها کرمانشاه جمهوری اسلامی ایران ایران
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