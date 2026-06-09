https://mehrnews.com/x3chjK ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۴ کد مطلب 6855576 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۴ گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه را در اجتماع شبانه گرامی داشتند. دریافت 4 MB کد مطلب 6855576 کپی شد مطالب مرتبط صد و یکمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود صدمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صدمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام شهدای امنیت برگزاری صدمین اجتماع بزرگ نحن منتقمون در کرمانشاه نود و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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