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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۹

زاهدانی‌ها صد و سه شب پای کار ایران

زاهدانی‌ها صد و سه شب پای کار ایران

زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و سومین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6858298

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