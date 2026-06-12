https://mehrnews.com/x3cjsh ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۹ کد مطلب 6858298 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۹ زاهدانیها صد و سه شب پای کار ایران زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و سومین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6858298 کپی شد مطالب مرتبط چالش خبرنگار مهر در اجتماع شبانه زاهدان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: کشورهای مخالف ایران در صف تماس قرار گرفتند صد و دو شب ایستادگی و حضور در خیابانهای «زاهدان» برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی ایران
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