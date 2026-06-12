عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: کشورهای مخالف ایران در صف تماس قرار گرفتند

فدا حسین مالکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: معادلات منطقه در ظرف ۴۰ روز جنگ تغییر کرد و کشورهایی که حاضر نبودند با ایران تماس بگیرند، اکنون در صف هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، افزود: ناتو علی‌رغم اینکه ۸۰ درصد بودجه آن توسط آمریکا تأمین می‌شود، برخلاف ترامپ موضع گرفت و اعلام کرد علیه ایران وارد نمی‌شود که این یک تحول بی‌سابقه در تاریخ این پیمان نظامی محسوب می‌شود.

مالکی با اشاره به نقش راهبردی تنگه هرمز در معادلات جهانی تصریح کرد: هند با جمعیت یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون نفری برای تأمین غذای مردمش مجبور به تعظیم در برابر جمهوری اسلامی ایران و اجازه عبور کشتی‌هایش از تنگه هرمز است.

نماینده زاهدان در پایان خاطرنشان کرد: این تغییرات نشان می‌دهد که قدرت واقعی در منطقه متعلق به ایران است و دشمنان به خوبی این واقعیت را درک کرده‌اند، هرچند در ظاهر آن را نمی‌پذیرند.