ایران با درخشش والیبالیست فاروجی نخستین پیروزی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال مردان ۲۰۲۶ که به میزبانی برزیل در حال برگزاری است، تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران موفق شد با ارائه نمایشی برتر، نخستین پیروزی خود را در این مسابقات کسب کند.

علی حاجی‌پور، ملی‌پوش اهل شهرستان فاروج در خراسان شمالی، در این دیدار عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و با کسب ۲۲ امتیاز، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی تیم ملی ایران ایفا کرد.

وی در ادامه با حملات مؤثر و عملکرد کم‌نقص خود، یکی از بهترین بازیکنان میدان بود و سهم قابل توجهی در برتری قاطع ایران داشت.

تیم ملی والیبال ایران در این مسابقه توانست با نتیجه ۳ بر صفر حریف خود را شکست دهد و پس از دو شکست متوالی، نخستین برد خود در هفته سوم لیگ ملت‌ها را به دست آورد.

حاجی‌پور که از استعدادهای والیبال خراسان شمالی و شهرستان فاروج به شمار می‌رود، در سال‌های اخیر با حضور در ترکیب تیم ملی توانسته نقش مؤثری در موفقیت‌های والیبال ایران ایفا کند.

تیم ملی ایران در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال، در دیدار بعدی خود روز یک‌شنبه از ساعت ۱۱ به مصاف بلژیک خواهد رفت.