اولین لبخند شاگردان پیاتزا؛ آرژانتین مقابل ایران زانو زد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین بازی تیم ملی والیبال ایران در چارچوب رقابتهای لیگ ملتهای ۲۰۲۶ والیبال، بامداد شنبه از ساعت ۰۲:۳۰ دقیقه به وقت ایران، ملیپوشان به مصاف آرژانتین رفتند که این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود ایران به پایان رسید و اولین پیروزی برای شاگردان پیاتزا در هفته اول رقابتهای لیگ ملتهای والیبال ثبت شد.
تیم ملی والیبال ایران پیش از این مقابل تیمهای برزیل و بلغارستان شکست خورده بود.
ترکیب شروع کننده تیم ملی والیبال:
مرتضی شریفی، محمد ولی زاده، پوریا حسین خانزاده، عرشیا بهنژاد، علی حاجیپور، علی حق پرست، سید عیسی ناصری، محمدرضا حضرتپور
سرمربی: روبرتو پیاتزا
ست اول؛ ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران
در ست اول هر دو تیم جدال پایاپای داشتند و ایران برخلاف همیشه در ست اول سوار بر بازی بود. در لحظات پایانی بازی هماهنگی خوب بازیکنان باعث شد تا چند امتیاز پیش بیافتند، پیاتزا در لحظات پایانی و در شرایطی که ملیپوشان تنها به یک امتیاز برای پیروزی در این ست نیاز داشتند، تقاضای وقت استراحت کرد و از بازیکنان و به خصوص یوسف کاظمی خواست خود را نشان بدهد، بازیکن آرژانتین پشت خط سرویس قرار گرفت، اما با اوت کردن این توپ امتیاز ۲۵ را به ایران داد و به این ترتیب این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران به پایان رسید.
ست دوم؛ ۲۵ بر ۱۹ به سود ایران
شاگردان پیاتزا در شروع ست دوم طوفانی کار کردند و سوار بر میدان بودند. عملکرد خوب شریفی در دریافتهای اول و آبشارهای خوب حاجیپور ایران را چندین امتیاز پیش انداختند. البته آرژانتینیها خیلی زود این فاصله امتیاز را جبران کردند و با اوت شدن سرویس کاظمی نتیحه تساوی ۹ بر ۹ به دست آمد. توپگیری عالی حضرتپور و آبشار قدرتمند خانزاده امتیاز ۱۰ را به نام ایران کرد.سرویسهای کوبنده خانزاده و آبشارهای قدرتمند ولی زاده و حاجیپور ایران را چندین امتیاز پیش انداخت.
برخلاف دو بازی قبل، مرتضی شریفی در بازی با آرژانتین عملکرد بسیار خوبی داشت. هماهنگی خوب بازیکنان ایران باعث شد سرمربی آرژانتین تقاضای وقت استراحت بگیرد اما کار سرعتی بازیکنان ایران و آبشار قدرتمند کاظمی نتیجه را ۲۰ بر ۱۴ به سود ایران کرد. در شرایطی که ایران ۴ امتیاز جلو بود در امتیازهای پایانی، ضعف ایران در دفاع دو امتیاز را نصیب حریف کرد. در آخر حاجیپور با قرار گرفتن در خط سرویس امتیاز مستقیم را به دست آورد و ۲۵ بر ۱۹ به سود ایران تمام شد.
ست سوم؛ ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران
اولین امتیاز ست سوم برای آرژانتین ثبت شد ولی در رالی جذاب، یوسف کاظمی تمام کننده بود و امتیاز دوم را ثبت کرد.اما در ادامه حریف چندین امتیاز جلو افتاد تا در امتیاز ۵ بر ۲ به سود آرژانتین پیاتزا تقاضای وقت استراحت گرفت. پس از آن ایران به بازی برگشت و نتیجه تساوی ۵ بر ۵ ثبت شد. امتیاز دو رالی پیدر پی و نفسگیر با توپگیری عالی حضرتپور برای ایران ثبت شد. دفاع خوب محمد ولی زاده امتیاز تساوی ۱۱ را برای هر دو تیم ثبت کرد.
در این ست بازی بسیار پایاپای و فشرده پیش رفت و آرژانتینیها بهتر از دو ست قبلی کار کردند. پویا خانزاده عملکرد فوقالعادهای در سرویس و آبشارهای کوبنده داشت و چند امتیاز کسب کرد. حاجیپور در خط سرویس امتیاز مستقیم سرویس را کسب کرد و بازی ۱۶ بر ۱۳ به سود ایران ثبت شد اما در ادامه آرژانتینیها اختلاف را به حداقلترین امتیاز رساندند. در ادامه شاگردان پیاتزا باز هم توانستند اختلاف امتیاز را با حریف زیاد کنند. آبشار کوبنده حاجیپور امتیاز ۲۴ را به نام ایران ثبت کرد، ولی در ادامه اوت شدن سرویس اسفندیار و دفاع شدن حاجیپور باعث شد پیاتزا تقاضای وقت استراحت کند. پویا خانزاده در لحظه آخر دفاع شد و امتیاز ۲۴ بر ۲۳ شد، بنابراین علی حقپرست به میدان آمد. در نهایت این ست با عملکرد خوب حاجیپور با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران به پایان رسید هر چند آرژانتینیها اعتراض کردند اما داور مورد قبول نکرد.
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