دلایل شکست تیم ملی والیبال برابر بلغارستان/۲ بازیکن امتیازآورترین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران امشب (پنج‌شنبه ۲۱ خرداد) در دومین دیدار خود در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف بلغارستان رفت و سه بر صفر نتیجه را به این تیم واگذار کرد.



الکساندر نیکولوف با با کسب ۲۴ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد. پوریا حسین خانزاده و علی حاجی‌پور نیز با کسب ۱۱ امتیاز، بهترین بازیکنان ایران در این مسابقه بودند.



تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۶۳ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۳۰ پوئن در حمله، ۶ امتیاز در دفاع، دو پوئن سرویس و ۲۶ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.



بازیکنان تیم ملی والیبال بلغارستان نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۵ امتیاز کسب کردند که شامل ۴۲ امتیاز حمله، ۱۰ دفاع، ۲ پوئن سرویس و ۲۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.