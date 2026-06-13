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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۰۶

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

پیاتزا: خوب بازی کردیم اما هنوز بی‌نقص نیستیم/بازی با بلژیک سخت است

پیاتزا: خوب بازی کردیم اما هنوز بی‌نقص نیستیم/بازی با بلژیک سخت است

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: بچه‌ها امروز نشان دادند که می‌توانند بهتر از قبل باشند، چون بازی خوبی انجام دادند. بازی بی‌نقصی نبود، اما بعضی اشتباهات را پذیرفتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتز بعد از پیروزی مقابل آرژانتین اظهار کرد: هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. فقط کمی با هم صحبت کردیم، چون بچه‌ها باید باور کنند که واقعاً قدرتمند هستند. اما فقط وقتی می‌توانی قوی باشی که کنار هم بازی کنی، یعنی واقعاً مثل یک تیم.

پیاتزا در ادامه تاکید کرد: بچه‌ها امروز نشان دادند که می‌توانند بهتر از دیروز و دو روز قبل باشند، چون امروز بازی خوبی انجام دادیم. بازی بی‌نقصی نبود، اما بعضی اشتباهات را پذیرفتیم. دیروز و دو روز پیش در مقاطعی واقعاً خنده‌دار و مضحک بودیم، چون اشتباهاتی انجام دادیم که نباید مرتکب می‌شدیم و این درست نیست. والیبال بخشی از زندگی شماست و اشتباه کردن هم بخشی از زندگی است.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره عملکرد عرشیا به‌نژاد گفت: عرشیا امروز عالی بود، دیروز هم عالی بود، دو روز پیش هم عالی بود. پس هیچ مشکلی نیست، باید ادامه بدهد. فردا استراحت می‌کنیم و یکشنبه یک حریف سرسخت و یک بازی دشوار مقابل بلژیک داریم. بازی سختی خواهد بود.

پیاتزا در پایان گفت: امروز بعضی از بازیکنان زمان بیشتری برای استراحت داشتند و باید شرایط خودشان را بازیابی کنند. من تصمیم گرفتم با این ترکیب بازی کنم، چون به نظر من بهترین انتخاب همین بود. فردا استراحت خواهیم کرد، همان‌طور که قبلاً گفتم. الان وقت این است که خوب غذا بخوریم، خوب بخوابیم و از فردا فکر کردن به بازی مقابل بلژیک را شروع کنیم.

کد مطلب 6858334
سیده فرزانه شریفی

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