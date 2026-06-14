به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین و آخرین بازی تیم ملی والیبال ایران در هفته اول رقابتهای لیگ ملتهای والیبال عصر امروز از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه مقابل بلژیک برگزار خواهد شد. ملیپوشان ایران در اولین بازی خود برابر برزیل به میدان رفتند که با نتیجه ۳ بر یک مغلوب شدند. در دومین دیدار شاگردان بلغارستان برابر نایب قهرمان جهان ۳ بر صفر نتیجه را واگذار کردند و عملکرد ضعیفی داشتند. اما در سومین دیدار خود ملیپوشان والیبال برابر آرژانتین به میدان رفتند و با نتیجه ۳ بر صفر پیروز میدان شدند.
با گذشت سه هفته از رقابتهای لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶، محمدرضا حضرتپور، لیبروی مطمئن تیم ملی ایران، با نمایشهایی کمنقص خود را در جمع برترینهای این تورنمنت قرار داده است. حضرتپور تاکنون ۲۴ توپگیری موفق با نرخ موفقیت ۶۱ درصد ثبت کرده و در کنار ماکسیمیلیان گرانچینی در رتبه پنجم بهترین توپگیرهای لیگ ملتها ایستاده است.
حضرتپور همچنین با ۲۰ دریافت عالی، جایگاه ششم جدول برترین دریافت کنندگان مسابقات را به خود اختصاص داده تا نقش کلیدیاش در خط دفاعی ایران بیش از پیش نمایان شود.
تیم ملی والیبال بلژیک امسال برای نخستین بار در لیگ ملتها به میدان می رود و برای تثبیت جایگاهش در این مسابقات تلاش میکند. دو تیم ایران و بلژیک تاکنون چهار بار در طول تاریخ به مصاف یکدیگر رفتند که سهم هر تیم دو برد بوده است و جدال پیش رو پنجمین رویارویی دو تیم است که تیمها برای سومین برد تلاش میکنند.
آخرین مسابقه تیمهای ایران و بلژیک در لیگ جهانی ۲۰۱۷ بود که مردان ایران سه بر دو به پیروزی رسیدند و حالا شاگردان روبرتو پیاتزا برای نمایشی قدرتمندانه به مصاف این تیم میروند تا سومین پیروزی خود را جشن بگیرند.
بلژیک در حال حاضر با ۲۲۶.۱۹ امتیاز در رتبه پانزدهم رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال قرار دارد و تیم ملی والیبال ایران نیز با ۲۱۳.۴۸ امتیاز در جایگاه هفدهم است.
دو تیم بلژیک و ایران که در جایگاه دوازدهم و سیزدهم جدول لیگ ملتها قرار دارند، در سه مسابقه قبلی خود در هفته نخست یک برد و دو شکست تجربه کردند، به همین دلیل پیروزی در دیدار پایانی هفته برای دو تیم اهمیت خاصی دارد.
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