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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۷

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

پیاتزا: مسئولیت شکست با من است/ نتوانستم ذهنیت ایده‌آل ایجاد کنم

پیاتزا: مسئولیت شکست با من است/ نتوانستم ذهنیت ایده‌آل ایجاد کنم

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه مسئولیت این شکست با من است، گفت: بلغارستان شایسته پیروزی بود. آن‌ها همیشه توانستند توپ‌های بلند را به‌خوبی مدیریت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران بعد از شکست مقابل بلغارستان، اظهار داشت: فکر می‌کنم قبل از هر چیز، آن‌ها شایسته پیروزی بودند. آن‌ها همیشه توانستند توپ‌های بلند را به‌خوبی مدیریت کنند. هر زمان که ما فرصت داشتیم با همان نوع حمله روی توپ اقدام کنیم، نتوانستیم مانند آن‌ها تصمیمات هوشمندانه بگیریم. نه فقط تصمیماتی بر پایه قدرت، بلکه در عین حال تصمیمات هوشمندانه.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ادامه تاکید کرد: همچنین فکر می‌کنم آن‌ها واقعاً روی بازی متمرکز بودند. آن‌ها می‌خواستند خودشان شانس را حفظ کنند، در حالی که ما منتظر بودیم اتفاقی از طرف آن‌ها بیافتد.

وی گفت: از نظر من این نکته کلیدی و تعیین‌کننده بود؛ چون قطعاً مسئولیت آن با من است. من نتوانستم ذهنیت و نگرش ایده‌آل را در بازیکنان تیم ایجاد کنم.

کد مطلب 6857543
سیده فرزانه شریفی

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