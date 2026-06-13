وضعیت پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی، در انتظار واریز حقوق خردادماه خود هستند که ببینند آیا افزایش حقوق سال ۱۴۰۵، برای آنها اعمال شده است یا همچون ماههای فروردین و اردیبهشت، علی الحساب واریز میشود.
بر اساس مصوبه شورایعالی کار، حداقلبگیران مشمول ۶۰ درصد افزایش حقوق و سایر سطوح، ۴۵ درصد به همراه ۱.۵ میلیون تومان ثابت، هستند.
با توجه به اینکه افزایش حقوق از ابتدای سال اعمال میشود، بنابراین؛ باید مابهالتفاوت دو ماه ابتدایی سال نیز برای بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر تامین اجتماعی، محاسبه و پرداخت شود.
بر همین اساس، اگر سازمان تأمین اجتماعی بتواند اعتبار لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش خود را تامین کند، انتظار میرود دریافتی این افراد در ماه سوم سال، رقم قابل توجهی برای آنها باشد که روی این پول، حساب باز کرده اند.
این در حالی است که احکام جدید بازنشستگان و مستمریبگیران نیز صادر شده و فقط منتظر اعمال افزایش حقوق هستند.
مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، در پاسخ به این سوال که آیا حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران با افزایش سال ۱۴۰۵ پرداخت خواهد شد یا خیر، گفت: امیدواریم منابع لازم تامین شود.
وی افزود: البته تکلیف پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی، سه چهار روز مانده به پایان ماه جاری؛ مشخص خواهد شد که امیدواریم منابع آن را تامین کنیم.
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