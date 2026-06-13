  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۳

تاکسی با ۲۱ میلیون تومان خلافی در چمن‌بید توقیف شد

تاکسی با ۲۱ میلیون تومان خلافی در چمن‌بید توقیف شد

بجنورد- رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی از توقیف یک دستگاه تاکسی سمند در محور چمن‌بید به دلیل داشتن بیش از ۲۱ میلیون تومان خلافی خبر داد و گفت: این خودرو برابر قانون به پارکینگ منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی اظهار کرد: مأموران پاسگاه پلیس‌راه چمن‌بید در راستای اجرای قانون و برخورد با حادثه‌ساز، یک دستگاه تاکسی سمند را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: بررسی سوابق این خودرو نشان داد میزان خلافی آن به ۲۱ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسیده است.

رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی ادامه داد: مأموران پس از احراز میزان تخلفات ثبت‌شده، برابر تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خودرو را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با رانندگان متخلف، از شهروندان خواست نسبت به استعلام و پرداخت به‌موقع جرایم رانندگی اقدام کنند تا از توقیف خودرو و مشکلات بعدی جلوگیری شود.

کد مطلب 6859038

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها