به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی اظهار کرد: مأموران پاسگاه پلیس‌راه چمن‌بید در راستای اجرای قانون و برخورد با حادثه‌ساز، یک دستگاه تاکسی سمند را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: بررسی سوابق این خودرو نشان داد میزان خلافی آن به ۲۱ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسیده است.

رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی ادامه داد: مأموران پس از احراز میزان تخلفات ثبت‌شده، برابر تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خودرو را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با رانندگان متخلف، از شهروندان خواست نسبت به استعلام و پرداخت به‌موقع جرایم رانندگی اقدام کنند تا از توقیف خودرو و مشکلات بعدی جلوگیری شود.