دو جایگاه آب شیرین ‌کن در بیرجند احداث شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند از احداث دو جایگاه آب شیرین کن طی شش ماهه نخست سال جاری در این شهرستان خبر داد.
مجید محمدنژاد اظهارداشت: شرکت آب و فاضلاب استان در راستای رضایت مشترکان و به منظور بالا بردن سطح کیفی آب شرب علاوه بر استحصال، گندزدایی و توزیع آب آشامیدنی مجوز و پروانه بهره برداری هشت ایستگاه برداشت آب شیرین کن در سطح شهر بیرجند را صادر کرده است.
وی اضافه کرد: این مجموعه متناسب با گسترش شهر و پراکندگی جمعیت در نواحی مختلف شهر مجوز احداث ایستگاه های جدید در نواحی دهلکوه، خیابان نرجس و خیابان غفاری را صادر کرده که سبب رضایت مشترکان و بهرهمندی شهروندان از آبی با کیفیت شیمیایی مناسب شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند تصریح کرد: نظارت بر فعالیت این ایستگاه ها و بررسی کیفیت آب توزیعی از محل این ایستگاه ها توسط مراکز بهداشت شهری، کنترل کیفی و آزمایشگاه انجام میشود.
محمدنژاد با بیان اینکه در حال حاضر هشت جایگاه برداشت آب شیرین کن در سطح شهر بیرجند فعال است، ابراز امیدواری کرد: تا زمان آغاز به کار تصفیه خانه بیرجند این جایگاه ها بتوانند آبی با کیفیت شیمیایی مطلوب تر از آب شبکه را به شهروندان ارائه کنند.
نصب 9 دستگاه دوربین مدار بسته در مخازن آب شرب بیرجند
مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند از نصب 9 دستگاه دوربین مداربسته در مخازن آب شرب بیرجند در راستای ارتقای ایمنی در این مناطق خبر داد.
مجید محمدنژاد اظهارداشت: در راستای حفظ و ارتقای ایمنی و حفاظت از مخازن آب شرب و به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع و جلوگیری از هرگونه اتفاق غیر مترقبه در مخازن آب شرب این دوربین های مدار بسته نصب شده است.
وی یادآور شد: در همین راستا تعداد 9 دستگاه دوربین مجهز در مخازن آب شمال شهر یک، فراهم می کند.
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