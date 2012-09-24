دو جایگاه آب شیرین ‌کن در بیرجند احداث شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند از احداث دو جایگاه آب شیرین ‌کن طی شش ماهه نخست سال جاری در این شهرستان خبر داد.

مجید محمدنژاد اظهارداشت: شرکت آب و فاضلاب استان در راستای رضایت مشترکان و به منظور بالا بردن سطح کیفی آب شرب علاوه بر استحصال، گندزدایی و توزیع آب آشامیدنی مجوز و پروانه بهره ‌برداری هشت ایستگاه برداشت آب شیرین ‌کن در سطح شهر بیرجند را صادر کرده است.

وی اضافه کرد: این مجموعه متناسب با گسترش شهر و پراکندگی جمعیت در نواحی مختلف شهر مجوز احداث ایستگاه ‌های جدید در نواحی دهلکوه، خیابان نرجس و خیابان غفاری را صادر کرده که سبب رضایت مشترکان و بهره‌مندی شهروندان از آبی با کیفیت شیمیایی مناسب شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند تصریح کرد: نظارت بر فعالیت این ایستگاه‌ ها و بررسی کیفیت آب توزیعی از محل این ایستگاه‌ ها توسط مراکز بهداشت شهری، کنترل کیفی و آزمایشگاه انجام می‌شود.

محمدنژاد با بیان اینکه در حال حاضر هشت جایگاه برداشت آب شیرین‌ کن در سطح شهر بیرجند فعال است، ابراز امیدواری کرد: تا زمان آغاز به کار تصفیه ‌خانه بیرجند این جایگاه‌ ها بتوانند آبی با کیفیت شیمیایی مطلوب ‌تر از آب شبکه را به شهروندان ارائه کنند.

نصب 9 دستگاه دوربین مدار بسته در مخازن آب شرب بیرجند

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند از نصب 9 دستگاه دوربین مداربسته در مخازن آب شرب بیرجند در راستای ارتقای ایمنی در این مناطق خبر داد.

مجید محمدنژاد اظهارداشت: در راستای حفظ و ارتقای ایمنی و حفاظت از مخازن آب شرب و به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع و جلوگیری از هرگونه اتفاق غیر مترقبه در مخازن آب شرب این دوربین های مدار بسته نصب شده است.

وی یادآور شد: در همین راستا تعداد 9 دستگاه دوربین مجهز در مخازن آب شمال شهر یک، فراهم می کند.