احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق در ارتفاعات شرقی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد، با اشاره به وضعیت جوی و دریایی استان در روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ساعات صبح، وزش بادهای جنوب شرقی بر روی دریا پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شرقی استان، رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق مورد انتظار است.
وی افزود: آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود. در ساعات بعدازظهر، به ویژه در ارتفاعات شرقی استان، رشد ابر، احتمال رگبار پراکنده باران، رعد و برق و تندباد لحظهای دور از انتظار نیست.
حمزهنژاد با توصیه به هموطنان تأکید کرد: از صعود به ارتفاعات شرقی به ویژه محدوده شهرستان بشاگرد و همچنین توقف و تردد در حریم و بستر رودخانههای فصلی در ساعات بعدازظهر جدا خودداری شود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان در خصوص وضعیت دریا گفت: دریا به ویژه در محدوده دریای عمان و شرق تنگه هرمز کمی مواج پیشبینی میشود؛ بنابراین به شناورهای سبک و صیادی توصیه میشود تردد خود را با احتیاط انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: این شرایط جوی و دریایی برای روز یکشنبه نیز در استان پیشبینی میشود. همچنین از لحاظ دمایی، نوسان یک تا دو درجهای دما در این مدت مورد انتظار است.
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