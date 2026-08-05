افزایش دما، گردو غبار و رگبار؛ سه پدیده جوی هرمزگان تا شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح چهارشنبه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان،اظهار کرد: امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر با رشد ابر در ارتفاعات احتمال وقوع رگبار پراکنده باران در برخی نقاط به ویژه ارتفاعات شرقی وجود دارد.

وی افزود: از پنجشنبه تا شنبه از شدت ناپایداری‌های عصرگاهی در ارتفاعات استان کاسته می‌شود، اما با توجه به تشدید بادهای ۱۲۰ روزه در جنوب شرق کشور، احتمال انتقال و نفوذ گردو غبار از این مناطق به نواحی شرقی هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، ادامه داد: در مناطق دریایی استان تا روز شنبه وزش باد قابل ملاحظه‌ای انتظار نمی‌رود و با وجود وزش بادهای سطحی شرایط برای انجام فعالیت‌های دریایی و دریانوردی مساعد است، هرچند شناورها باید احتیاط لازم را داشته باشند.

حمزه‌نژاد با اشاره به شرایط دمایی استان، گفت: از امروز تا شنبه به دلیل کاهش رطوبت نسبی، افزایش محسوس دما در طول روز در بیشتر نقاط هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: شهروندان از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض تابش مستقیم خورشید در ساعات گرم روز و همچنین ترددهای غیر ضروری هنگام غبارآلود شدن هوا خودداری کنند.

حمزه‌نژاد همچنین بر ضرورت تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها و دامداری‌ها و مدیریت مصرف آب و برق در روزهای پیش رو تأکید کرد.