راه و شهرسازی با جدیت مشکلات مسکن ملی را پیگیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاءالله ایزدی در چهارصد و بیستمین جلسه علنی شورا، اظهار کرد: یکی از مهمترین مطالبات شهروندان، رسیدگی به مسائل و مشکلات پروژههای مسکن ملی است. انتظار میرود اداره کل راه و شهرسازی با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کرده و روند رسیدگی به مطالبات مردم را تسریع کند.
وی افزود: تأمین مسکن مناسب از نیازهای اساسی جامعه است و دستگاههای متولی باید با برنامهریزی و هماهنگی لازم، زمینه رفع دغدغههای متقاضیان مسکن ملی را فراهم کنند.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد همچنین بر ضرورت پیگیری طرح تفصیلی شهر، توسعه متوازن شهری و تسهیل در رفتوآمد شهروندان تأکید کرد و گفت: باید از فرصتهای موجود برای اجرای برنامههای مؤثر در راستای توسعه شهر و افزایش رضایتمندی مردم استفاده شود.
ایزدی در ادامه به وضعیت کارکنان شهرداری که در آستانه بازنشستگی قرار دارند اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان، هماهنگیهای لازم در مجموعه مدیریت شهری انجام شده و تمهیداتی اندیشیده شده است تا همکارانی که در سالهای پایانی خدمت خود قرار دارند، در فرآیند بازنشستگی دچار مشکل نشوند.
وی افزود: حفظ حقوق و کرامت کارکنان شهرداری از اولویتهای مدیریت شهری است و باید شرایطی فراهم شود تا این عزیزان با آرامش خاطر دوران خدمت خود را به پایان برسانند.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد همچنین بر فعالسازی تعاونی مسکن و تعاونی مصرف کارکنان شهرداری تأکید کرد و گفت: احیای این ظرفیتها میتواند در ارتقای سطح رفاه کارکنان و تأمین بخشی از نیازهای آنان نقش مؤثری داشته باشد و لازم است اقدامات لازم در این زمینه با سرعت بیشتری دنبال شود.
ماشاالله ایزدی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه مدیریت شهری، ابراز امیدواری کرد: با همدلی و همکاری مسئولان، روند خدمترسانی به شهروندان و رسیدگی به مطالبات آنان در حوزههای مختلف به ویژه مسکن و مسائل رفاهی کارکنان با جدیت بیشتری دنبال شود.
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