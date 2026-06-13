کعبی: هیچ توافقی خارج از خطوط قرمز ملت ایران شکل نخواهد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه در حرم بانوی کرامت در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برخی گمانهزنیهای رسانهای پیرامون تحولات اخیر منطقه و مباحث مرتبط با جنگ و مذاکرات، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مرتبط با حقوق ملت ایران و منافع ملی خود از خطوط قرمز تعیینشده عبور نخواهد کرد و تمامی تصمیمات در این حوزه بر اساس مصالح کشور و چارچوبهای مشخص اتخاذ میشود.
وی گفت: در موضوع پایان جنگ، مجموعهای از مسائل و ملاحظات اساسی مورد توجه قرار دارد که نمیتوان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد و هرگونه تصمیم در این زمینه باید همه ابعاد و مؤلفههای مرتبط را در بر گیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: بازگشت اموال بلوکهشده ایران، ترتیبات مربوط به نیروهای مسلح، حفظ وحدت و انسجام جبهه مقاومت و همچنین پیامدهای پایان جنگ برای کشورهای منطقه از جمله لبنان از جمله موضوعاتی است که در این روند مورد توجه قرار دارد.
وی ادامه داد: پایان جنگ صرفاً به معنای توقف درگیریها نیست بلکه باید مجموعهای از حقوق و مطالبات ملت ایران و محور مقاومت نیز در این فرآیند مورد لحاظ قرار گیرد.
آیت الله کعبی با تأکید بر تفکیک موضوع جنگ از پرونده هستهای بیان کرد: پایان جنگ هیچ ارتباطی با مذاکرات هستهای ندارد و این دو موضوع در چارچوبهای جداگانه مورد بررسی قرار میگیرند.
وی گفت: بحث مربوط به مذاکرات هستهای پس از پایان جنگ قابل طرح و بررسی خواهد بود و در شرایط کنونی نباید این دو موضوع با یکدیگر خلط شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: برخی طرفهای مقابل در مقاطع مختلف مطالبات و خواستههایی فراتر از چارچوبهای پذیرفتهشده مطرح کرده بودند اما در ادامه ناچار به عقبنشینی از بخشی از این زیادهخواهیها شدند.
وی افزود: آخرین نمونه این عقبنشینیها پس از آن رخ داد که نیروهای متجاوز آمریکایی با پاسخ و تنبیه مواجه شدند و در نتیجه بخشی از مواضع و خواستههای پیشین خود را کنار گذاشتند.
آیت الله کعبی تصریح کرد: با وجود این تحولات، هنوز هیچ توافق نهایی و قطعی شکل نگرفته است و در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم نهایی، موضوع از طریق مراجع رسمی و مسئولان ذیصلاح به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
وی با اشاره به برخی فضاسازیهای رسانهای اظهار کرد: جنجالها و گمانهزنیهای رسانهای در این زمینه ارزش و اعتباری ندارد و مبنای تصمیمگیری در جمهوری اسلامی ایران، منافع ملی و سازوکارهای قانونی کشور است.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: هر تصمیم مهم و راهبردی در حوزه مسائل امنیتی و سیاست خارجی از مسیر شورای عالی امنیت ملی عبور میکند و پس از طی مراحل قانونی لازم مورد بررسی و اجرا قرار میگیرد.
وی ادامه داد: تصمیمات کلان کشور در چنین موضوعاتی پس از بررسیهای کارشناسی و با رعایت مصالح عالی نظام اتخاذ میشود و سازوکار مشخصی برای ورود و خروج این تصمیمات در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد.
کعبی تصریح کرد: در نهایت تصمیمات مهم و راهبردی پس از موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی اجرایی خواهد شد و این روند همواره در چارچوب قوانین و ساختارهای رسمی کشور دنبال میشود.
وی با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در روند تصمیمگیریهای کلان کشور گفت: آیتالله سید مجتبی خامنهای نسبت به مسائل مختلف اشراف کامل دارند و پیگیری حقوق ملت ایران و صیانت از خطوط قرمز کشور همواره مورد توجه جدی ایشان بوده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: تدابیر اتخاذشده در حوزههای مختلف با هدف استیفای حقوق ملت ایران و حفظ منافع ملی صورت میگیرد و این رویکرد در همه عرصهها دنبال شده است.
وی خاطرنشان کرد: تصمیمات اتخاذشده در سالهای گذشته نیز در امتداد همین نگاه راهبردی، حکیمانه و شجاعانه بوده و بر اساس مصالح کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی دنبال شده است.
کعبی تأکید کرد: حفظ حقوق ملت ایران، صیانت از منافع ملی و رعایت خطوط قرمز جمهوری اسلامی همچنان مبنای اصلی تمامی تصمیمات و اقدامات کشور در عرصههای مختلف خواهد بود.
قم- عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: جمهوری اسلامی ایران از حقوق ملت و خطوط قرمز تعیینشده در مذاکرات و توافق ها عقبنشینی نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه در حرم بانوی کرامت در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برخی گمانهزنیهای رسانهای پیرامون تحولات اخیر منطقه و مباحث مرتبط با جنگ و مذاکرات، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مرتبط با حقوق ملت ایران و منافع ملی خود از خطوط قرمز تعیینشده عبور نخواهد کرد و تمامی تصمیمات در این حوزه بر اساس مصالح کشور و چارچوبهای مشخص اتخاذ میشود.
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