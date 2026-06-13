تشدید سرکوبگری رژیم صهیونیستی در استان بیت لحم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در تازه ترین موج خشونت ها و سرکوبگری رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، مردم فلسطین در جریان یورش نظامیان اشغالگر صهیونیست به اردوگاه الدهیشه در جنوب بیت لحم، دچار خفگی با گاز سمی شدند.
منابع امنیتی گزارش دادند که نیروهای صهیونیستی با یورش به اردوگاه و اطراف ورودی آن، در خیابان قدس - الخلیل، مستقر شدند و در آنجا بمبهای شیمیایی و نارنجک های صوتی پرتاب کردند که منجر به ایجاد خفگی تعدادی از شهروندان شد.
در همین راستا، نیروهای سرکوبگر صهیونیستی ورودی جنوبی النشاش در شهرک الخضر در جنوب بیت لحم را که آن را به استان الخلیل متصل میکند، بستند.
این اتفاق در سایه تشدید حملات تل آویو به شهرها و شهرکهای کرانه باختری رخ میدهد و یورشها و عملیاتهای جستجو و بازداشت در این منطقه ادامه دارد.
همچنین کرانه باختری شاهد تشدید حملات شهرکنشینان به روستاها و تجمعات فلسطینی است. سوزاندن خانهها و وسایل نقلیه و زمینهای کشاورزی و حمله به شهروندان، به ویژه در مناطق مجاور شهرکها و کانونهای شهرکسازی از اقدامات شهرک نشینان و نظامیان ارتش صهیونیستی علیه مردم فلسطین است.
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