به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ، جنبش ضد شهرک‌سازی «صلح اکنون» گزارش داد که انتظار می‌رود کابینه رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه تخصیص یک میلیارد شِکِل (حدود ۳۳۷.۸ میلیون دلار) را برای ساخت شهرک‌های جدید و اتصال آنها به زیرساخت‌های شهرک‌ها در کرانه باختری اشغالی تصویب کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که سرعت پروژه‌های شهرک‌سازی که توسط کابینه نتانیاهو حمایت می‌شود، در حال افزایش است.

این رویکرد توسط بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی که یکی از برجسته‌ترین حامیان شهرک‌سازی است، دنبال می‌شود. او پیش از این صراحتاً اعلام کرده بود که به دنبال دفن ایده تشکیل کشور فلسطین است.

دستور کار جلسه امروز کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی بر روی بررسی اعطای مشروعیت و تأمین پوشش مالی برای شهرک‌سازی های جدید متمرکز خواهد بود.

بر اساس پیش‌نویس تصمیمی که رسانه‌ها به آن دسترسی پیدا کرده‌اند، بودجه اختصاص یافته برای ساخت جاده‌های دسترسی، آماده‌سازی زمین، ایجاد شبکه‌های فاضلاب و اتصالات آب، و همچنین ساخت مجتمع‌های مسکونی استفاده خواهد شد.

هفته گذشته، کابینه رژیم صهیونیستی ۵۱ میلیون دلار دیگر برای آماده‌سازی طرح‌های ساخت ۶۹ شهرک و کانون شهرک‌سازی تخصیص داد.

مؤید شعبان، رئیس هیئت مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی فلسطین، در واکنش به این اقدام هشدار داد که تل آویو به مرحله «اجرای فشرده» پروژه شهرک‌سازی خود منتقل شده است.

شعبان در بیانیه‌ای توضیح داد که کابینه کنونی رژیم صهیونیستی از زمان تشکیل خود در اواخر سال ۲۰۲۲، ایجاد ۱۰۳ مکان شهرک‌سازی را تصویب کرده است.

در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار شهرک‌نشین در کرانه باختری و قدس شرقی زندگی می‌کنند، در حالی که هشدارهای فلسطینی و بین‌المللی مبنی بر اینکه این سیاست‌ها منجر به «تعمیق انزوای جغرافیایی و تضعیف فرصت‌های توسعه فلسطین» می‌شود، افزایش پیدا کرده است.

نهادهای سازمان ملل متحد و اکثر کشورهای جهان این شهرک‌ها را غیرقانونی و مغایر با توافقات بین‌المللی می‌دانند، اما رژیم صهیونیستی این توصیفات را رد می‌کند و بر حضور خود در کرانه باختری اصرار دارد.