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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۵

عملیات گسترده ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

عملیات گسترده ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

ارتش رژیم صهیونیستی از بامداد امروز حملات گسترده ای را در مناطق مختلف کرانه باختری آغاز کرده که به یورش به منازل فلسطینی و بازداشت چندین نفر و به آتش کشیدن مساجد منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نظامیان ارتش صهیونیستی از شب گذشته عملیات گسترده یورش و بازداشت را در قلقیلیه در شمال کرانه باختری آغاز کرده اند. مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی بامداد امروز چهارشنبه شاهد موج گسترده‌ای از یورش‌های همزمان نظامیان رژیم صهیونیستی و حملات شهرک‌نشینان بود.

نظامیان رژیم صهیونیستی تمامی ورودی‌های نابلس، به‌ ویژه تقاطع زعتره و ایست بازرسی المربعه را مسدود کردند و شماری از شهروندان را مورد ضرب ‌و شتم قرار دادند. شهرک‌نشینان نیز به مناطق الحرایق و بئر قوزا در شهرک بیتا حمله کردند که با مقاومت ساکنان روبه‌رو شدند.

در استان رام ‌الله، شهرک‌نشینان مسجدی را در روستای جلجلیه به آتش کشیدند و شعارهای نژادپرستانه بر دیوارهای آن نوشتند. نظامیان صهیونیست همچنین به شهرک سلواد یورش برده و خانه‌های متعددی را تفتیش و تخریب کردند.

شهر قلقیلیه و محله نزال نیز برای چندین ساعت هدف عملیات گسترده نظامیان، خودروهای زرهی و یک بولدوزر قرار گرفت و ساختمان‌های مسکونی بازرسی شدند.

در اردوگاه قلندیا در شمال قدس، نظامیان با شلیک گلوله جنگی و نارنجک‌های صوتی به شهروندان حمله کرده و پس از یورش به منازل، خسارات گسترده‌ای برجای گذاشتند.

اردوگاه‌های عسکر قدیم و جدید، الفوار، شهرک قفین و بیت‌ اکسا نیز هدف یورش صهیونیست ها قرار گرفتند. در جنین نیز محمد حسن نصار پس از حمله به منزلش در روستای بیت ‌قاد بازداشت شد.

کد مطلب 6862777

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