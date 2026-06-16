نتانیاهو برای گروه افراطی ضد فلسطینی بودجه عمومی اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «آناتولی»، روزنامه «یدیعوت آحرونوت» چاپ اراضی اشغالی نوشت که کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل در نظر دارد برای تأمین مالی گروه شهرک‌نشین افراطی جوانان تپه‌ها ۵.۵ میلیون شِکِل، معادل حدود ۱ میلیون و ۸۹۰ هزار از بودجه عمومی اختصاص دهد.

بر اساس این گزارش، بودجه مذکور بر پایه سندی از سوی وزارت شهرک‌سازی و مأموریت‌های رژیم اسرائیل، به ریاست اریت استروک تعیین شده و این وزارتخانه رژیم، مسئول انتقال منابع مالی به شوراهای منطقه‌ای شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری خواهد بود.

یدیعوت آحرونوت افزود این طرح از ماه ژوئن (خرداد/ تیر) آغاز شده و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

طبق این گزارش، هر یک از اعضای «جوانان تپه ها» ماهانه حدود ۵۵۰ دلار دریافت خواهند کرد تا هزینه‌های خوراک، پوشاک و نیازهای بیش از ۶۵۷ نوجوان و جوان ساکن در تپه‌ها و کانون‌های شهرک‌نشینی دامدار در کرانه باختری تأمین شود.

«جوانان تپه ها» گروهی از شهرک‌نشینان افراطی است که بیشتر اعضای آن در کانون‌های شهرک‌نشینی غیررسمی در کرانه باختری زندگی می‌کنند و مخالف تخلیه این مناطق هستند.

اعضای این گروه به انجام حملات خشونت آمیز علیه فلسطینیان شهرت دارند.

این گروه در سال ۱۹۹۸ تأسیس شد و بیشتر اعضای آن را جوانان ۱۶ تا ۲۶ ساله تشکیل می‌دهند که با ترک خانه و مدرسه، در کانون‌های شهرک‌نشینی واقع بر تپه‌های مشرف به روستاهای فلسطینی ساکن شده‌اند.